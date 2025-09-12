Ester Muñoz: "El primero que no se cree a Tezanos es Pedro Sánchez que dice que si convoca elecciones gana la derecha"

La portavoz parlamentaria del PP Ester Muñoz cree que quien intenta comparar el caso de Begoña Gómez con el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso comete un error porque lo que se juzga de Alberto González Amador son cuestiones de su vida particular que no relacionadas con Ayuso. "Cuando se producen esos hechos ni quiera eran pareja". Sin embargo, prosigue, a Begoña Gomez precisamente se la juzga por aprovecharse de la condición de su marido.

Detecta cierta "hipocresía" en el PSOE cuando "en asuntos graves no piden la dimisión de Sánchez por cuestiones que salen de su entorno". "Es una forma muy hipócrita de atacar a Ayuso".

"El primero que no se cree a Tezanos es Pedro Sánchez"

Sobre los datos que arroja el CIS del mes de septiembre, que otorga al PSOE 9 puntos de ventaja sobre el PP, cree que "el primero que no se cree a Tezanos es Sánchez que dice que no puede convocar elecciones porque si lo hace ganaría la derecha". Asegura con ironía que "el PSOE está a un informe de la UCO de tener mayoría absoluta".

"Las personas que tenemos un altavoz publico debemos ser cautelosas con lo que decimos"

El secretario general del PP Miguel Tellado se preguntaba en su cuenta de Twitter qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera, en relación al asesinato de Charlie Kirk. Un mensaje que ha causado un gran debate en redes sociales. Para Muñoz este es "un mensaje oportuno y acertado". "Los demócratas tenemos que reflexionar". Reconoce que las imágenes del asesinato del candidato americano y la refugiada ucraniana le han dejado tocada esta semana y le asombra ver la naturalidad con la que se asumen. Llama a la precaución de las personas que tienen altavoz público.

"La gente no sale a la calle en la Diada porque con Sánchez ya tienen una puerta a sus postulados independentistas"

Cree que Sánchez se ha convertido en el primer líder del procés y Salvador Illa en su lugarteniente y "queda el último paso que es la independencia". Por eso, no le extraña que haya bajado el nivel de concentraciones en la Diada. "Han asumido todo el espectro independentista y la gente entiende que ya no hay que salir a al calle porque ya tienen la mejor puerta sobre los postulados independentistas".

"El PP tiene empatía y no es frívolo"

La politóloga Arancha Tirado ha preguntado a la del PP por las palabras de Miguel Tellado. "¿Si en un país hubiera habido una dictadura con desaparecidos por la izquierda, fosas, una transición donde la izquierda hubiera seguido matando... ¿Qué pasaría si el partido heredero de esa dictadura se negara a investigar los crímenes de esa dictadura e incluso hubiera chascarrillos con el tema de las fosas?".

La respuesta de la del PP es que en el partido tienen empatía y no son frívolos.

Defiende además la tesis de Feijóo de que Israel tiene el derecho de defenderse per no a confundir a los terroristas con la población civil.

