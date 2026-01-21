Antena3
Ernestina auxilió en su masía a los heridos del accidente de tren de Gelida: "Los heridos leves estaban muy afectados pero les pudimos ayudar"

La caída de un muro de contención ha provocado un segundo accidente de tren en Gelida (Barcelona) tan solo días después de la tragedia del choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Hablamos con la vecina que auxilió en su casa a los heridos en un primer momento.

Muere el maquinista de un tren en Girona.

Laura Simón
La casa de Ernestina está ubicada junto al punto donde ha descarrilado un tren en Girona, entre las localidades barcelonesas de Gelida y Sant Sadurní. La causa del impacto ha sido la caída de un muro por las fuertes lluvias. El impacto ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas sevillano de 28 años además de 37 heridos.

En un punto cercano al impacto se ha montado un hospital de campaña para asistir a las personas heridas de carácter leve. Este accidente se produce solo días después de la tragedia que ha dejado el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 42 muertos y cientos de heridos. Un accidente ferroviario que en el que ha brillado el espíritu solidario de la ciudadanía.

La solidaridad también ha sido clave en para ayudar a los heridos del accidente de Gelida. Ernestina es la propietaria de la masía situada junto al punto del accidente. Este lugar se ha convertido en refugio para muchos de los afectados por este impacto. Ernestina quiere dejar claro que este accidente ha sido "un imponderable porque se trataba de un muro nuevo". La mujer determina que "esto no es culpa de nada más que de la lluvia". Pone en valor la reacción inmediata de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como Mossos, Policía, Guardia Civil y Bomberos. "En 10 minutos estaba todo el mundo aquí", ha aclarado.

"Les dimos agua, café... al menos estaban dentro de casa y estaban calientes"

Ernestina y su familia atendieron a los heridos en la bodega de la vivienda. "Dentro de la gravedad les pudimos ayudar", señala.

Destaca que los heridos leves estaban muy afectados. Les dieron agua, café... "Al menos estaban dentro de la casa y calientes". Relata que rápidamente médicos y enfermeros se personaron en el lugar para atender a los heridos. "A la 1.00 horas solo quedaba el cuerpo del fallecido porque tenían que levantar el cadáver".

Su nieto Ignacio cuenta que intentaron ayudar todo lo que pudieron a los afectados por el impacto del convoy. La vía de acceso a las vías del tren era sencillo acceder y pudieron organizarse rápidamente para echar una mano a quien más lo necesitaba.

