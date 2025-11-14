Eduardo Rubiño, sobre las palabras de Pedro Sánchez de Rosalía y su llamativa comparación de Feijóo: "Patético, patoso"

Pedro Sánchez está explorando nuevas vías para conectar con la población más joven. Esta es la valoración de los analistas por las frecuentes publicaciones en redes sociales empleando un tono cercano, la intervención en el Congreso de los Diputados en la que el presidente del Gobierno comparaba a Alberto Núñez Feijóo con un personaje de la saga 'Star Wars'; o su última visita a Radio 3 en la que, con un 'outfit' informal, manifestando su debilidad por el último trabajo de Rosalía.

"Manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico", decía Pedro Sánchez para sorpresa de todos los parlamentarios, refiriéndose al líder de la oposición. El significado de esas palabras no era muy evidente para muchos.

"Jar Jar Binks es mítico"

Eduardo Rubiño, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, era el único de la mesa que recordaba a este "mítico" personaje para la generación 'millenial', según él, y aclaraba quién era: "Era este personaje un poco patético, patoso, que iba metiéndose en líos todo el rato, y que nunca acababa de irle nada bien".

Eso sería lo que Pedro Sánchez quería decirle a Alberto Núñez Feijóo al compararle con este ser extraterrestre que creó George Lucas inspirado en 'Goofy', personaje más familiar para otras generaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.