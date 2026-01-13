Antena3
El duro testimonio de Juana, la madre que quiere desheredar a sus hijas: "Hace ya 20 años que me tienen despreciada"

Las reuniones familiares de Navidad no siempre traen reconciliación. Para algunas personas, estas fechas se convierten en el detonante de grandes decisiones. Es el caso de Juana Carrero que, tras pasar las fiestas sin sus hijas y sentirse abandonada, ha decidido desheredarlas, una situación que reabre el debate sobre los límites legales y emocionales de la herencia y el deber de cuidado hacia los padres.

Padres que desheredan a sus hijas.

Mario de Hipólito
Publicado:

La Navidad, tradicionalmente ligada a los reencuentros familiares, se convierte para Juana Carrera en el detonante de una decisión extrema. Lejos de compartir las fiestas con sus hijas, vuelve a pasarlas sola. Por eso decide desheredarlas.

Carrera el foco en la falta de atención como principal motivo de su decisión. "Hace más de 20 años que mis hijas me tienen totalmente despreciada, a todos los niveles", explica. Se siente abandonada y olvidada, especialmente en momentos señalados como la Navidad. Para ella, heredar sin preocuparse por los padres es una injusticia que no está dispuesta a aceptar.

"No he podido disfrutar de ellas"

El origen del distanciamiento, cuenta Juana en directo en Espejo Público, se remonta a su matrimonio. Se casa con quien era su novio, pero pronto descubre que se trata de "un maltratador narcisista". Él no aporta dinero al hogar, lo que la obliga a trabajar sin descanso durante toda su vida. Limpia chalés, encadena jornadas interminables y prioriza la supervivencia familiar por encima de todo.

Ese esfuerzo constante le pasa factura en la relación con sus hijas. "No les he podido dedicar tiempo de calidad, no he podido disfrutar de ellas, ni ellas de mí", reconoce. Tampoco ha contado nunca con una buena situación económica y admite que muchas veces compraba ropa y objetos en mercadillos. Con el tiempo, ese contexto se convierte en motivo de reproche y desprecio.

La decisión final

Juana relata comentarios que la hieren profundamente. "Me decían que las madres de sus amigas iban a jugar al pádel y yo me dedicaba a fregar chalés todo el día", recuerda. Poco a poco, el contacto se pierde por completo y el silencio se instala en la relación.

Aun así, la entrevistada en nuestro programa intenta retomar el vínculo en varias ocasiones a lo largo de estos 20 años, pero no obtiene respuesta. Ese rechazo continuado la lleva a tomar una decisión dolorosa, pero firme: desheredar a sus hijas. Una determinación que, en su caso, no nace del rencor, sino del cansancio y la sensación de haber sido olvidada tras una vida entera de sacrificios.

