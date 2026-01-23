La dura reflexión de 'Felisuco' tras el accidente de tren de Adamuz: "Es la expresión máxima de la miseria humana"

Después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 45 víctimas mortales Renfe ha suspendido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Esto ha provocado que el precio de los vuelos desde esta comunidad a Madrid se encareciera hora a hora.

La compañía Iberia topó sus precios a 99 euros hasta el día 2 de febrero. Pero tal y como ha podido comprobar Nando Escribano, periodista de Espejo Público, para volar a Sevilla con Iberia tienes que gastarte más de 99 euros, en concreto 153. ¿Por qué? Porque no se han liberado las filas business. Para este sábado sí queda un vuelo a 78 euros pero el resto de días no quedan vuelos. Quien quiera volar a Sevilla a partir del domingo solo podrá hacerlo con vuelos de hasta 12 o 30 horas con hasta 2 escalas.

Los que tengan que volver este viernes a Málaga se encontrarán los vuelos de Iberia sin plazas. A partir de mañana ya de 83 a 91 euros. ¿Qué significa esto? Que si hoy viernes alguien tiene que volver a Málaga tendrá que hacerlo con otra compañía.

Volar esta tarde de Madrid a Málaga cuesta de media casi 300 euros. Es decir, un vuelo del centro al sur de nuestro país esta tarde vale ahora mismo, con la misma compañía hasta 100 euros más que si en dos horas decidimos irnos a París, Londres, Venecia, Bruselas o Copenhague. Irnos hoy a Copenhague nos costaría 100 euros menos.

"Hay quienes están pensando en cómo llenarse el bolsillo con el dinero que necesita esta gente"

'Felisuco', colaborador de 'Espejo Público' ha reprochado este comportamiento del mercado de las aerolíneas. "Es la expresión máxima de la miseria humana como ante una tragedia de este tipo haya gente que esté pensando en cómo me lleno el bolsillo con el dinero que esta gente necesita".

La abogada Montse Suárez señalaba que ya durante el apagón se hablaba por parte de algún grupo parlamentario de la modificación de la ley general de defensa de los consumidores y usuarios ante una tragedia de fuerza mayor. En aquel momento recuerda que los Uber incrementaban la fuerza y la demanda y no debería permitirse en casos de tragedia y fuerza mayor.

