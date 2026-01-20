Dos expertos, sobre el accidente de tren en Adamuz: "Inaugurar nuevas vías es muy rentable electoralmente, pero el mantenimiento no da votos"

¿Por qué descarriló el tren de alta velocidad Iryo? ¿Tuvo algo que ver en el accidente la rotura del raíl? En un intento de arrojar algo de luz tras el choque de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos, en Espejo Público hemos querido preguntarle a dos expertos sobre las posibles causas del siniestro. Ellos son Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, y Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Una de las grandes dudas ahora es precisamente si pudo provocar el accidente una rotura del raíl, pero para Salvador puede ser tanto causa como consecuencia: "un mal estado de la vía que generase digamos por falta de mantenimiento el descarrilamiento del tren, o venir derivada del impacto del tren contra la vía". García-Ayllón apunta además a que "las cajas negras no nos van a decir qué pasó exactamente, van a aportarnos más datos y con esos datos generar los indicios para descubrir el origen", lo que asegura "llevará algún tiempo".

Mantenimiento de la vía

Por su parte, secretario general del Sindicato Ferroviario, ha querido desvincular la renovación de la línea del accidente en sí: "no estamos diciendo que sea por culpa de la renovación de la línea que se haya producido el accidente, pero habrá que tenerlo en cuenta". Escudero ha recordado en el plató de Espejo Público que llevaban tiempo señalando los problemas en la línea de alta velocidad: "Hace unos meses recordará todo el mundo que se produjeron durante unas semanas consecutivas enganchones de la catenaria. Nos decían desde el ministerio que esa zona había sido renovada recientemente. Nosotros decíamos que no podía ser si estaba renovado que se produjeran esos enganchones y que se hiciera una auditoría para ver si es que no se ha hecho bien la renovación".

Rafael escudero: "Lo que no es normal es que donde hemos invertido en hacer renovación integral sigamos sufriendo vibraciones"

Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, apunta que que "es posible que no sea ni blanco ni negro", y sobre todo avisa que "a nivel de política de infraestructura esto nos tiene que servir de aprendizaje para tener en cuenta que hemos generado un patrimonio muy grande y tenemos que saber mantenerlo, y más aun en un contexto en el que incrementamos muchísimo el número de pasajeros".

Más trenes

Rafael Escudero reconoce que "parece que tiene alguna influencia el peso de los vehículos en la infraestructura de alta velocidad". De hecho apunta a que es precisamente "el argumento de los que defienden que no circulen trenes de mercancías por las vías de alta velocidad". Aunque en opinión de Rafael este accidente "se podría haber producido aunque no hubiera habido liberalización, si estuviera mal hecha la soldadura". Por eso el secretario general del Sindicato Ferroviario insiste en la importancia del mantenimiento: "Ha habido más incidencias porque ha habido más circulaciones y no se ha adaptado el nivel de mantenimiento a la nueva situación".

Salvador García-Ayllón: "Nos tiene que servir de aprendizaje para tener en cuenta que hemos generado un patrimonio muy grande y tenemos que saber mantenerlo"

Demasiadas vibraciones

Tras este grave accidente ferroviario registrado en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, han sido muchos los pasajeros que han denunciado en las redes sociales la excesiva vibración al paso de las vías. Pero Rafael Escudero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad: "a pesar de que tengas vibraciones la seguridad no está comprometida, lo que sí está comprometido es el confort y la integridad física de los compañeros que prestan trabajo dentro". Eso sí, denuncia que "lo que no es normal es que donde hemos invertido en hacer renovación integral sigamos sufriendo vibraciones y por eso insistimos en una auditoría". De hecho, el secretario general del Sindicato Ferroviario ha desvelado en Espejo Público que "en el mes de marzo, en plena renovación, por cuestiones presupuestarias se decidió modificar un contrato, no comprar alabastro de piedra nuevo y sustituirlo por reciclar la misma piedra que había. Si esto se ha producido hay que estudiarlo".

En esta línea Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena insiste en la importancia del mantenimiento: "Inaugurar nuevas vías es muy rentable electoralmente, pero el mantenimiento que no da voto es clave". García-Ayllón apunta a que "cada vez que pasa un tren la plataforma se deforma un poquito, eso se revierte con mantenimiento algo que a nivel de política en infraestructura no se ha dado en España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.