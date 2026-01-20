El director del colegio de la niña que se ha quedado huérfana tras el accidente de tren de Adamuz: "Que sepan que no está sola"

José Zamorano y su mujer, Cristina Álvarez, sus dos hijos y su sobrino Félix emprendieron un viaje de fin de semana con el fin de visitar el estadio Santiago Bernabéu, ver un partido del Real Madrid y además acudir al musical del 'Rey León'. Un fin de semana mágico, lleno de emociones intensas y bonitas para vivir en familia. Sin embargo, ellos no sabían que montar en aquel tren de vuelta a sus rutinas convertirían su experiencia en la última de sus vidas. De todos menos de Cristina, la hija pequeña del matrimonio, de tan solo 6 años y la única que sobrevivió al descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba).

"Los alumnos están totalmente desconsolados"

Hoy en Espejo Público hemos contado con las declaraciones de José María Ordoñez, director del centro escolar en el que estudian Cristina y su fallecido hermano, y donde esta mañana ha tenido lugar una misa en honor a la familia Zamorano. El director puntualiza que en la clase de Paco, hermano mayor de Cristina y de tan solo 12 años, los alumnos estaban “derrumbados”, “totalmente desconsolados”.

Cristina contará con buen respaldo educativo y formativo

Ordoñez quiere hacer saber tanto a Cristina como al resto de sus familiares que no están solos y promete tenderles una mano siempre que lo necesiten. “Estamos deseando contactar con algún familiar para zanjar este tema y que sepan que no están solos y muchísimo menos en lo que respecta a su acompañamiento educativo y formativo en todos estos años que le quedan por delante”.

Cristina pasó la noche de la tragedia acompañada de un guardia civil, pendiente de si algún familiar podría haber sobrevivido. Tras recibir la noticia de que su hermano estaba ingresado en el mismo hospital que ella, finalmente le quitaron toda esperanza al descubrir que lejos de la realidad, este había fallecido junto a sus padres y primo.

Tanto el director de su centro, como Susanna Griso y el equipo de Espejo Público mandamos nuestro apoyo a todas las familias afectadas por esta tragedia ferroviaria, y en especial, esperamos que Cristina pueda tener una vida larga y feliz junto a las personas que todavía nos consta que la rodean.

