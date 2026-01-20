Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tragedia en Adamuz

El director del colegio de la niña que se ha quedado huérfana tras el accidente de tren de Adamuz: "Que sepan que no está sola"

La tragedia vivida este pasado 18 de enero en Adamuz ha dejado a todo el país conmocionado. Entre sus historias más trágicas se encuentra la de una familia procedente de un pueblo en Huelva, Aljaraque, que ha dejado huérfana a una niña de 6 años.

El director del colegio de la niña que se ha quedado huérfana.

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

José Zamorano y su mujer, Cristina Álvarez, sus dos hijos y su sobrino Félix emprendieron un viaje de fin de semana con el fin de visitar el estadio Santiago Bernabéu, ver un partido del Real Madrid y además acudir al musical del 'Rey León'. Un fin de semana mágico, lleno de emociones intensas y bonitas para vivir en familia. Sin embargo, ellos no sabían que montar en aquel tren de vuelta a sus rutinas convertirían su experiencia en la última de sus vidas. De todos menos de Cristina, la hija pequeña del matrimonio, de tan solo 6 años y la única que sobrevivió al descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba).

"Los alumnos están totalmente desconsolados"

Hoy en Espejo Público hemos contado con las declaraciones de José María Ordoñez, director del centro escolar en el que estudian Cristina y su fallecido hermano, y donde esta mañana ha tenido lugar una misa en honor a la familia Zamorano. El director puntualiza que en la clase de Paco, hermano mayor de Cristina y de tan solo 12 años, los alumnos estaban “derrumbados”, “totalmente desconsolados”.

Cristina contará con buen respaldo educativo y formativo

Ordoñez quiere hacer saber tanto a Cristina como al resto de sus familiares que no están solos y promete tenderles una mano siempre que lo necesiten. “Estamos deseando contactar con algún familiar para zanjar este tema y que sepan que no están solos y muchísimo menos en lo que respecta a su acompañamiento educativo y formativo en todos estos años que le quedan por delante”.

Cristina pasó la noche de la tragedia acompañada de un guardia civil, pendiente de si algún familiar podría haber sobrevivido. Tras recibir la noticia de que su hermano estaba ingresado en el mismo hospital que ella, finalmente le quitaron toda esperanza al descubrir que lejos de la realidad, este había fallecido junto a sus padres y primo.

Tanto el director de su centro, como Susanna Griso y el equipo de Espejo Público mandamos nuestro apoyo a todas las familias afectadas por esta tragedia ferroviaria, y en especial, esperamos que Cristina pueda tener una vida larga y feliz junto a las personas que todavía nos consta que la rodean.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Beatriz de Vicente, derechos afectados

Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

Un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz.

Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”
MEJORES MOMENTOS | 20 DE FEBRERO

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros
MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros

Tragedia en la alta velocidad.
TRAGEDIA TRENES ADAMUZ

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Víctor Manuel Fernández, bombero especializado en catástrofes y excarcelaciones, ha intervenido en Espejo Público para explicar los protocolos que siguen los servicios de emergencia en tragedias como la ocurrida en Adamuz (Córdoba).

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel
Choque trenes Adamuz

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

Las palabras de Fidel han conmovido a todos quienes le escuchaban. Es padre de un niño y una niña que han resultado heridos de cierta gravedad, necesitando ella una cirugía por una fractura en una pierna. Su hermano está en la UCI y ha perdido a su madre, abuela de los pequeños. Pese a todo da las gracias y toda una lección.

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Analizamos con dos expertos el trágico accidente de tren en Adamuz

Dos expertos, sobre el accidente de tren en Adamuz: "Inaugurar nuevas vías es muy rentable electoralmente, pero el mantenimiento no da votos"

Sopa de pollo con estrellitas y tapioca

Karlos Arguiñano elabora una sopa exprés de pollo con estrellitas y tapioca

Publicidad