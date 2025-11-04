Los detalles del secuestro del alunicero 'Niño Juan', a tiros y a toda velocidad: "Pensé: A lo mejor me va a tocar morir hoy"

Lo que al principio parecía un accidente de tráfico resultó ser un violento tiroteo y un secuestro en plena calle del barrio madrileño de Carabanchel. La víctima, Juan María Gordillo, más conocido como 'El Niño Juan', uno de los aluniceros más peligrosos de España.

Todo ocurrió en menos de cinco minutos, según el relato de Ana María, una testigo. El coche de Juan bajaba por una calle del centro cuando, de repente, tres vehículos de alta gama lo embistieron. Sin tiempo de reaccionar, los atacantes abrieron fuego y lo sacaron a la fuerza del coche.

Un vecino que presenció la escena asegura que escuchó "por lo menos quince disparos", mientras que otro asegura que después "la calle se llenó de coches de policía".

A la fuga por el peaje

Los secuestradores huyeron a toda velocidad por la autovía A-42, en dirección a Toledo. En los peajes, varios de los trabajadores han relatado los momentos de tensión. Uno de ellos apuntó que "era un Audi, algo de marca. Se saltó la barrera y salió volando". Otro empleado añadió: "Rompieron la valla y dejaron el coche más adelante, bajo el primer puente. Luego vino otro coche y los recogió".

La Policía confirmó después que se trataba del mismo Audi Q7 negro que participó en el secuestro. Horas más tarde, el vehículo apareció abandonado en la A-41, con signos de haber sido manipulado para eliminar huellas y pruebas. Dentro encontraron un extintor quemado, utilizado probablemente para borrar rastros.

Posible ajuste de cuentas

Poco después, 'El Niño Juan' fue liberado con heridas. Fuentes cercanas afirman que fue atendido en un hospital, aunque no ha querido presentar denuncia. Todo apunta, según la investigación policial, a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Serafín Giraldo, Inspector Jefe de la Policía Nacional explicó en 'Más Espejo', que 'El Niño Juan' no denuncia por miedo. "Es evidente que tiene miedo. Esto es un ajuste de cuentas porque ha cruzado una línea. En ese mundo, si cambias de bando o intentas hacer tratos con rivales, te lo hacen pagar".

"Pensé que me moría"

El miedo se extendió entre los vecinos. "Empezamos a oír unos ruidos que yo pensaba que eran bengalas porque era noche de Halloween, pero empezamos a ver que eso eran tiros. Entonces, yo en ese día me imaginé Estados Unidos y un loco tirador", confiesa Ana María, una vecina que presenció los hechos, cuenta que creyó estar viviendo una película de acción.

Estaba junto a una vecina esperando el autobús cuando se produjo el choque: "Nosotras salimos corriendo y no vimos nada más, solo escuchamos los disparos, yo lo que digo es que fueron más de diez y la verdad es que pasé miedo. Yo la verdad que pensé: "A lo mejor me va a tocar morirme hoy". De verdad que pasé miedo".

