Daniel Arroyo recuerda su trabajo en un desastre similar al choque de trenes de Ademuz: "Se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger"

Las tareas que tienen por delante los equipos de rescate son altamente complicadas. Así lo ha afirmado Daniel Arroyo que catalogaba este como "heavy rescue", rescate duro o pesado.

"Hay que realizar mucho movimiento de cargas pesadas (...) Hay que movilizar esos trenes y luego hay que tener mucho cuidado con la excarcelación de los heridos, tenemos que sacarlos lo mejor que podamos", sentenciaba el experto en intervenciones de emergencia, que también ponía especial énfasis en la seguridad de los propios trabajadores de esta tragedia.

"Se usan equipamientos muy potentes (...) son tareas que van a llevar tiempo", aseguraba al mismo tiempo que daba por hecho que se trabajaría sin descanso día y noche: "Imagino que meterán gran iluminación".

"Es muy duro. Yo estuve en los trenes de Atocha y fue muy duro"

La gran violencia con la que impactó el tren Alvia con el Iryo descarrilado previamente en Ademuz, municipio de la provincia de Córdoba, ha traído a la memoria del bombero experto e instructor en emergencias el que probablemente sea el peor de sus recuerdos profesionales. Las imágenes del estado en que quedaron varios de los vagones tras el violento impacto a más de 200 kilómetros por hora han transportado a Arroyo tiempo atrás, cuando trabajó en el rescate de heridos y fallecidos del atentado yihadista de Madrid, de 2004.

"Tenemos que mover un tren hacia arriba, hay gente que puede estar trabajando debajo, más luego lo que te puedes encontrar dentro, quitar metal, acceder... La gente está entre amasijos de hierro", explicaba Daniel, que también dejaba claro que los trabajos son de una extrema complejidad y una importante carga psicológica: "Es muy duro. Yo estuve en los trenes de Atocha y fue muy duro. Lo que se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger. Yo todavía a día de hoy sueño con ello".

Terapia psicológica para "los grandes olvidados"

Los familiares de las víctimas precisan de ayuda spicológica. Hasta ahora son 39 los fallecidos, y lamentablemente todo apunta a que la cifra va a seguir aumentando en las próximas horas dadas las personas que siguen sin ser localizadas. Pero también necesitan de tratamiento quienes trabajan en primera línea de las tragedias como esta. Lo explicaba la psicóloga de Cruz Roja, Natalia Momeñe, que se refería a ellos como "los grandes olvidados".

