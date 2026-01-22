El cuñado del camarero del Alvia que murió en el choque de trenes de Adamuz explica la angustia de la familia hasta conocer su muerte: "Una desgracia"

Agustín Fadón, dice que la familia pasó días de confusión al ver circular su imagen en redes sociales y en distintos medios, donde se apuntaba primero a su supervivencia y después a su fallecimiento al choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Afirma que no fue hasta ayer, pasadas las 17.00 horas, cuando recibieron confirmación oficial tras una reunión con las autoridades. “Fue una desgracia enorme, una tragedia”, relata.

“Siempre tenía una sonrisa, era su manera de demostrar cariño”

El cuñado de la víctima explica que Agustín llevaba años trabajando en esa línea ferroviaria y era una persona muy conocida y apreciada entre sus compañeros. Asegura que en el momento del accidente se encontraba desempeñando sus funciones, posiblemente desplazándose entre vagones o preparando la llegada a una estación cercana.

“Cada víctima es un mundo, cada historia es durísima”

Durante los encuentros de las familias en el centro cívico, Javier afirma que cada testimonio reflejaba una tragedia distinta. Dice que ha conocido casos especialmente devastadores, como el de familiares que han perdido a varios miembros o que mantienen a otros ingresados en la UCI. “Escuchar esas historias te rompe por dentro”, señala.

“El servicio genera desconfianza”

Javierdenuncia que su cuñado llevaba tiempo alertando del deterioro del servicio ferroviario. Asegura que desde la pandemia Agustín regresaba a casa con miedo, comentando que los trenes temblaban más, que las vías estaban peor y que era cada vez más difícil trabajar con normalidad. “Llegaba con miedo y se iba con miedo”, lamenta, recordando que incluso aconsejó a su familia no viajar en tren días antes del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.