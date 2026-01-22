Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente de tren en Adamuz

El cuñado del camarero del Alvia que murió en el choque de trenes de Adamuz explica la angustia de la familia hasta conocer su muerte: "Una desgracia"

La confirmación oficial de las identidades ha terminado por derrumbar la esperanza de muchas familias de las víctimas del choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Entre ellas, la de Agustín Fadón. Su cuñado y la hija de otras víctimas relatan el desconcierto, el dolor y la angustia vividos hasta conocer la verdad en Espejo Público.

Víctimas del accidente de Adamuz.

Publicidad

Juan Rodríguez
Publicado:

Agustín Fadón, dice que la familia pasó días de confusión al ver circular su imagen en redes sociales y en distintos medios, donde se apuntaba primero a su supervivencia y después a su fallecimiento al choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Afirma que no fue hasta ayer, pasadas las 17.00 horas, cuando recibieron confirmación oficial tras una reunión con las autoridades. “Fue una desgracia enorme, una tragedia”, relata.

“Siempre tenía una sonrisa, era su manera de demostrar cariño”

El cuñado de la víctima explica que Agustín llevaba años trabajando en esa línea ferroviaria y era una persona muy conocida y apreciada entre sus compañeros. Asegura que en el momento del accidente se encontraba desempeñando sus funciones, posiblemente desplazándose entre vagones o preparando la llegada a una estación cercana.

“Cada víctima es un mundo, cada historia es durísima”

Durante los encuentros de las familias en el centro cívico, Javier afirma que cada testimonio reflejaba una tragedia distinta. Dice que ha conocido casos especialmente devastadores, como el de familiares que han perdido a varios miembros o que mantienen a otros ingresados en la UCI. “Escuchar esas historias te rompe por dentro”, señala.

“El servicio genera desconfianza”

Javierdenuncia que su cuñado llevaba tiempo alertando del deterioro del servicio ferroviario. Asegura que desde la pandemia Agustín regresaba a casa con miedo, comentando que los trenes temblaban más, que las vías estaban peor y que era cada vez más difícil trabajar con normalidad. “Llegaba con miedo y se iba con miedo”, lamenta, recordando que incluso aconsejó a su familia no viajar en tren días antes del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Víctimas del accidente de Adamuz.

El cuñado del camarero del Alvia que murió en el choque de trenes de Adamuz explica la angustia de la familia hasta conocer su muerte: "Una desgracia"

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar se pronuncia sobre última polémica de Julio Iglesias: "Estamos en un bucle de crear la imagen de un señor deleznable"

Juan Bravo en Espejo Público.

Juan Bravo (PP) reprocha la falta de información del accidente de Adamuz: "Hay 4 minutos que no explican qué pasó"

Secretario General Sindicato Maquinistas
Paro Maquinistas

El secretario general del SEMAF detalla la huelga de Maquinistas y critica al ministro Puente por los accidentes de tren: "Fuera de lugar"

Joaquín se enfrenta a un sumo en Japón: "¡Muévelo!"
Muy pronto

Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Cronología de las llamadas trenes- Atocha
Accidente Adamuz

Cronología y detalles de las llamadas entre los trenes y el centro de control tras el accidente de Adamuz: "No parece ser consciente"

Las llamadas entre el centro de control de tráfico ferroviario de Madrid y el maquinista del Iryo y la interventora del Alvia, arrojan más información de cómo se fue conociendo la magnitud de lo ocurrido, así como la incertidumbre pudo durar demasiado.

¿Cuánto se conocen Carmen Marchi y Paco León? Los actores demuestran su amistad en El Hormiguero
Con Trancas y Barrancas

¿Cuánto se conocen Carmen Marchi y Paco León? Los actores demuestran su amistad en El Hormiguero

Las hormigas han enfrentado a los invitados en un test que ha expuesto curiosidades muy íntimas sobre ellos.

Xokas

Esta noche, El Xokas estará por primera vez en El Hormiguero

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Publicidad