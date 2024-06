Clara, la cabra 'violada' en la Universidad Complutense de Madrid, regresa con su dueño: "La noto un poco distante"

Tras la impactante noticia sobre este caso de zoofilia en la que un empleado de la limpieza de la Universidad Complutense de Madrid, un hombre de 43 años fue sorprendido violando a una cabra de apenas un año y medio, llamada Clara, un acto por lo que fue detenido.

¿Cómo se encuentra Clara?

Nuestra compañera Vanessa Pámpano se ha desplazado para comprobar su estado. Francisco José González es el dueño de la cabra Clara y fundador del Santuario Dharma nos cuenta en primicia como se encuentra: "No me ha dado tiempo, zona cosas que se van viendo con el tiempo, sí que la noto un poco distante y muy atenta a todo, aunque no te podría decir así ha cambiado algo en ella".

Noto a Clara muy distante, muy atenta a lo que ocurre a su alrededor

Fran nos explica como se entera de lo ocurrido:" Cuando fui a entregar otro animalito que tenía que castrar, me reunieron allí en la Complutense y me lo explicaron todos con detalles, se reunieron los responsables conmigo y me lo explicaron, incluso pude hacerles todas las preguntas que quise. Desde la Complutense creo que hicieron lo que debía".

Pero el responsable de Clara ¿va a denunciar? nos asegura que "sí": "Nos vamos a personar como acusación particular , vamos a denunciar no a la universidad sino a la persona. Además es posible que la cabra agredida neceiste ayuda psicológica: "Nada me asegura que esto no le vaya a cambiar la vida y que tenga un trauma"