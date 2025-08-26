Carmen Morodo, sobre la visita de los Reyes a los incendios: "Si no ha estado ha sido por la decisión del Palacio de La Moncloa"

España lleva ya tres semanas consecutivas azotada por los incendios. Ya van más de 400.000 hectáreas calcinadas, una cifra que es 10 veces mayor que en 2024. Castilla y León, Extremadura o Galicia son las comunidades más afectadas por las llamas. Ahora mismo, lo peor se encuentra en Castilla y León, donde los incendios han obligado a desalojar a 18 localidades.

Este martes se conocía la noticia de que Sus Majestades los Reyes iniciarán mañana miércoles, una visita a las principales zonas afectadas por los graves incendios. Las visitas comenzarán en Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria y el Parque de las Médulas. El jueves viajarán a Galicia y el viernes a Extremadura.

Los Reyes atenderán las necesidades de los vecinos afectados

El objetivo de este viaje es "conocer de primera mano" los daños sufridos, y atender a las necesidades de los vecinos. Además, querrán "mostrar su agradecimiento" a lo equipos de emergencia que han trabajado intensamente en las labores de extinción.

"El Rey habría estado ahí antes"

Una noticia que ha sido comentada en el plató de Espejo Público por la subdirectora deLa Razón, Carmen Morodo, quien ha confesado que: "El Rey habría estado ahí antes, y si no ha estado es por decisión del Palacio de La Moncloa. Estuvo donde la decisión no dependía de él, que era en lo que afecta al ámbito militar".

A la pregunta de la presentadora Lorena García sobre si lo que quiere decir es que la agenda de Zarzuela está condicionada por la Presidencia del Gobierno, la periodista ha contestado: "Sí, eso es lo que estoy diciendo".

