Carlos Alsina, directo con la socialista Susana Díaz: "¿Entonces tú firmas el manifiesto?"

Los programas 'Más de Uno' y Espejo Público' han retomado en 2016 la conexión semanal entre los mundos radiofónico y televisivo de Onda Cero y Antena 3. Susanna Griso y Carlos Alsina han abordado toda la actualidad política del recién estrenado año.

Alsina bromeaba e invitaba a Griso a hacerse con una maza al más puro estilo de juez, para poner orden en el acalorado debate que precedía su intervención. El motivo no era otro que la última fractura que han generado en el Gobierno las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en materia de Vivienda, y ante las que Sumar adelantaba su rechazo.

"Pide a los Reyes, para el año que viene, una como esta para poner orden. Te falta la maza. Para la disciplina es magnífico", decía el presentador y director de su espacio.

La vivienda y las grietas del Gobierno

Entrando en materia, consideraba que el anuncio del presidente del Ejecutivo "trata de hacer ver que gobierna", pese a la falta de presupuestos, la pérdida de mayoría parlamentaria y el fracaso de la Ley de Vivienda en el Congreso del pasado mes de febrero: "Tiene una seria dificultad para sacar adelante cualquier cosa".

Con todo, Carlos hacía memoria para subrayar que Pedro Sánchez lleva en el poder siete años y medio: "Más que Rajoy y va a ganar a Zapatero".

De la misma manera que explicaba que "las competencias en Vivienda son en su mayor parte de los gobiernos autonómicos", sentenciaba al Gobierno central al asegurar que llevan siete años y medio para aprobar las primeras medidas relacionadas; y al de la Comunidad de Madrid por no hacerse cargo de la situación en más de 30 años de Gobierno: "Es un Gobierno que está en seria dificultad de explicar la situación a sus ciudadanos".

El controvertido manifiesto de Jordi Sevilla por un nuevo PSOE

Como segundo e igualmente trascendente asunto, ambos periodistas se pronunciaban sobre el manifiesto que hacía público Jordi Sevilla el lunes, y que aboga por una renovación del PSOE que provoque un cambio de rumbo en el partido, y de tendencia entre un electorado.

La senadora del Partido Socialista Susana Díaz estrenaba sección junto a la presentadora de Espejo Público, en un formato de 'podcast'. Auqnue se ha pronunciado muy crítica con las líneas actuales del PSOE y asume como esencial el debate interno, la expresidentea de la Junta de Andalucía consideraba inoportuno el documento que han firmado socialistas como Ana Botella o Paulino Plata.

"¿Entonces no firmas el manifiesto?", preguntaba Carlos a la política socialista, a lo que ella respondía con un rotundo 'no'.

