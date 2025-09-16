Antena 3 LogoAntena3
Carlos Alsina analiza los efectos acaparadores del boicot a Israel del Gobierno: "No hay novedades en los otros grandes asuntos"

El periodista y director del programa de radio Onda Cero analizaba las últimas manifestaciones del Gobierno respecto a Israel. El embargo de armas y el boicot al país que quieren fuera de las competiciones deportivas y eventos culturales.

Carlos Alsina

Andrés Pantoja
Carlos Alsina subrayaba que las medidas adoptadas por el Gobierno, las que reclama a nivel internacional, y las distintas reacciones dentro y fuera de España, están copando la mayor parte de la atención mediática.

"Si hoy saliera un informe de la UCO con grandes novedades sobre Santos Cerdán o algún ministro, le dedicaríamos más tiempo tú y yo", le decía Carlos a Susanna Griso en una nueva conexión de la radio con la televisión entre 'Espejo Público' y 'Más de Uno'.

Un debate polarizador... ¿para aprovechar?

La periodista consultaba a su compañero si consideraba procedente el abandono de España del certamen de Eurovisión, defendido por el Gobierno en caso de no lograr la expulsión de Israel.

Alsina se pronunciaba sobre la decisión que tomaba el Consejo de Administración de Radio Televisión Española poco después. La participación de España queda vinculada a la expulsión o no de Israel del célebre concurso musical europeo, del que ya se excluyó a Rusia tras su invasión de Ucrania, pero que en las últimas ediciones ha contado con los artistas israelíes.

El 'runrún' de un adelanto electoral va y viene habitualmente como el eco. En esta ocasión algunos analistas advierten que podría aprovecharse políticamente esta ola de manifestaciones públicas de apoyo a la causa palestina, con una posible convocatoria previa de los comicios.

En opinión del periodista, Pedro Sánchez no tiene entre sus planes inmediatos adelantar las Elecciones Generales. Sin embargo sí sitúa al presidente del Gobierno en una "posición de ventaja" dominante en cuanto a este asunto se refiere: "En la unión Europea él va por delante y otros Gobiernos se suman".

No tanto mérito

Carlos Alsina no considera tan meritorio a Pedro Sánchez, en cuanto a que la actualidad se dedique en un porcentaje casi completo a la ofensiva de Israel en Palestina, las manifestaciones contra el genocidio en la Franja de Gaza, o las acciones de boicot a intereses israelíes. Esta cobertura prácticamente total, según el análisis de Alsina, se debe a la escasez de novedades informativas.

