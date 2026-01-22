Choque de trenes Adamuz
El cabo de la Guardia Civil que auxilió a las víctimas de los trenes de Adamuz: "Les pedía que no miraran a la izquierda para que no vieran"
Cuando el cabo Francisco llegó al lugar en el que habían impactado los trenes no sabía que había un segundo tren implicado. Ayudaron a los pasajeros del Iryo y tardaron tiempo en darse cuenta de que existían más víctimas en vagones del Alvia.
Francisco es el cabo de la Guardia Civil que acudió al lugar del choque de trenes de Adamuz (Córdoba) poco después de que se produjera el impacto. Cuenta que cuando llegaron a las vías, en un primer momento solo vieron el tren Iryo que se dirigía a Madrid cuando se produjo el impacto, pero no vieron al Alvia atravesado en la otra vía que acababa de descarrilar.
Explica el guardia civil que cuando llegaron al lugar comenzaron a auxiliar a los heridos que se iban encontrando. Les llevaron a un apeadero, un lugar seguro donde los sanitarios y los bomberos pudieran atenderles tiempo después. Reconoce el cabo que cuando vio a los bomberos llegar al lugar del accidente sintió "un alivio increíble".
"Pensábamos que era parte del mismo tren que se había desprendido"
Cuando se encontraban en medio de las tareas de rescate fue otro testigo quien les informó de que había un segundo tren en las vías. "En ese momento vino un señor de la oscuridad y nos dijo que había otro tren", recuerda. En un primer momento pensaron que los restos de vagones que se encontraban había sido parte del tren Iryo que se había desprendido pero no tardaron en darse cuenta de que era otro tren. "La zona estaba sin luz, había gente pidiendo auxilio y no estaba rota la alambrada que protege la vía".
"Cuando vimos la situación avisamos a la central en seguida para que pidiese refuerzos"
En el lugar de los hechos se encontraron que "había gente gritando, heridos... y tuvieron que cortar la alambrada para pasarles de la vía al camino adyacente que llegaba hasta el apeadero". "Les agrupé y les iba informando de que no mirasen a la izquierda", destaca. Cuando fueron conscientes de la magnitud de los hechos informaron de inmediato a la central para que pidiese refuerzos.
