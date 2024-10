Bárbara Rey interrumpe el programa Espejo Público para negar el chantaje al emérito: "Jamás en mi vida he recibido ese dinero"

Después de días siendo acusada de chantajista de la Casa Real Bárbara Rey ha hablado. Y lo ha hecho a golpe de llamada de teléfono en Espejo Público. La artista ha llamado a la periodista Gema López en medio del enfrentamiento que estaba viviendo su hija Sofía Cristo con Javier Chicote, autor del libro 'El jefe de los espías' en que se habla de la relación de Bárbara con el Emérito.

Bárbara le ha reprochado al periodista Javier Chicote que hable de su historia y le ha comunicado una decisión legal: "Te voy a demandar". Ante este anuncio Chicote ha decidido abandonar el plató del programa al no querer confrontar en directo con ella. "Te quedas ahí para criticarme pero cuando se te va a decir algo das la escapada por respuesta. Te voy a demandar, el tema no está en si yo he hecho o no chantaje", le espetaba.

"Yo tenía mucha fama porque la prensa ni me dejaba caminar por la calle"

Proseguía la 'vedette' señalando que habrá que demostrar que ella ha cobrado dinero por un chantaje, "a dónde ha ido y a quién se lo han dado". "Jamás en mi vida he recibido ese dinero y si lo he recibido habrá tenido que ir a algún sitio. Si consideráis que me tienen que dar trabajo en cualquier programa me consideráis muy poco como artista. Yo tenía mucha fama porque la prensa ni me dejaba caminar por la calle. Si han tocado hilos o no no, no lo he sabido porque he considerado que yo me merecía trabajar. Lo que sí sé son los hilos que han tocado para que no me dieran trabajo", Bárbara se refería así a las informaciones que apuntan a que como parte del chantaje que habría realizado a Casa Real se le habrían facilitado contratos para trabajar en programas de televisión.

"A mí se me ha vetado cuando estaba en el mejor momento de mi carrera

Mantiene que a ella se le ha vetado "justo cuando estaba en el momento cumbre de su carrera". "Cuando estaba en la cumbre me prohíben trabajar, si yo no estoy en la cumbre ni este señor ni ninguno se habría fijado en mí", ha añadido. "¿Que me demuestren dónde está el dinero. A mí el CESID me ha grabado desde que yo tengo relaciones con este señor, en la cama, de pie, sentada comiendo...", afirma.

"Yo tengo el mismo derecho a hacerlo si me da la gana. No hay ni una sola en la persona que sea más que otra. Si había el objetivo de unas fotografías podía haber habido un punto de mira. Yo no soy la persona que cobra de todos los españoles y tiene una familia y se debe a un pueblo". Prosigue hablando de su faceta como artista. "Yo me debo a mi pueblo a nivel artístico pero nada más, espero que en el trabajo de los demás también me hayan respetado siempre".

Bárbara le ha vuelto a pedir a su hija que no la defienda en televisión. "No defiendas más a tu madre porque ya se sabe qué hija eres, has sufrido mucho, has visto muchas cosas, has visto muchas amenazas. No me gusta tanta maldad hacia una persona que no se puede defender".