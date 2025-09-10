Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ISABEL DÍAZ AYUSO

Ayuso pide máxima seguridad en la Vuelta a España: "La imagen ante el mundo es horrorosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado esta mañana en ‘Espejo Público’ y ha hablado sobre las protestas que ponen en riesgo la seguridad de la Vuelta Ciclista a España.

ayuso ep2

Publicidad

Alejandro del Amo
Publicado:

Isabel Díaz Ayuso ha estado hoy en ‘Espejo Público’. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre las protestas contra Israel que desde hace días ponen en peligro la seguridad de la Vuelta Ciclista a España. Este domingo se celebrará la final de la carrera en Madrid y Ayuso ha mostrado su preocupación ante los incidentes que pudiesen surgir.

“Nosotros hemos solicitado por carta la máxima seguridad porque esto es competencia exclusiva del ministro Marlaska y de los delegados del gobierno en cada comunidad autónoma por donde está pasando la vuelta”, ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Ya quisiera yo que para la vuelta ciclista del domingo en Madrid pusieran la misma seguridad que a la señora Gómez”, ha dicho Ayuso refiriéndose al dispositivo de seguridad con el que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, llega a los juzgados cuando va a declarar.

“¿Por qué hay que hacerle este daño a la imagen de España?”

“Esto atenta contra la imagen de España y está perfectamente medido”, ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid. “En la Vuelta a Cataluña también participaba un equipo israelí, de hecho, una de las etapas la ganó un israelí y no pasó nada”, ha destacado.

“Cuando atentas contra deportistas, contra artistas y contra la educación provocando el antisemitismo, la imagen ante el mundo es horrorosa”, ha advertido Ayuso, que además ha lamentado que “se está viendo un país que agrede a deportistas, que ya le ha arruinado a un corredor inocente la vuelta”.

“Que se vayan a protestar a la Embajada de Israel”

La presidenta ha insistido en que la Vuelta es “una tradición muy arraigada en nuestro país”, que se está viendo perjudicada por estas protestas. “Que se vayan a protestar a la Embajada de Israel”, ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

Paco Narváez
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Paco Narváez

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

Raúl García en Espejo Público.
Prevención del suicidio

“Hemos evitado más de cuatrocientos suicidios”: Así trabajan los policías que rastrean las RRSS en busca de mensajes de despedida

Receta fácil, sin grasa, sabrosa y económica de Karlos Arguiñano: conejo al ajillo con boniatos fritos
Para 4 personas

Conejo al ajillo económico con boniatos crujientes: una receta de Arguiñano, ligera y llena de sabor

La Voz 2025
Muy pronto, nueva temporada

Este año, todo va a cambiar en La Voz: "¿Te vendaron los ojos hasta llegar al escenario?"

Además de la incorporación de Mika y Sebastián Yatra al grupo de coaches, el programa estrenará una dinámica inédita llamada “Llego y canto”, que pondrá a prueba a los aspirantes más valientes

ayuso ep2
ISABEL DÍAZ AYUSO

Ayuso pide máxima seguridad en la Vuelta a España: "La imagen ante el mundo es horrorosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado esta mañana en ‘Espejo Público’ y ha hablado sobre las protestas que ponen en riesgo la seguridad de la Vuelta Ciclista a España.

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Sencillez y sabor en esta receta exclusiva de bocados de queso de cabra con cebolla confitada de Karlos Arguiñano

Mariló Montero en Espejo Público.

La advertencia de Mariló Montero meses antes de convertirse en abuela: "No lo voy a permitir"

Mar Flores

Mar Flores y su difícil relación con la duquesa de Alba: "Jamás se refería a mí por mi nombre"

Publicidad