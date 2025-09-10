Ayuso pide máxima seguridad en la Vuelta a España: "La imagen ante el mundo es horrorosa"

Isabel Díaz Ayuso ha estado hoy en ‘Espejo Público’. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre las protestas contra Israel que desde hace días ponen en peligro la seguridad de la Vuelta Ciclista a España. Este domingo se celebrará la final de la carrera en Madrid y Ayuso ha mostrado su preocupación ante los incidentes que pudiesen surgir.

“Nosotros hemos solicitado por carta la máxima seguridad porque esto es competencia exclusiva del ministro Marlaska y de los delegados del gobierno en cada comunidad autónoma por donde está pasando la vuelta”, ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Ya quisiera yo que para la vuelta ciclista del domingo en Madrid pusieran la misma seguridad que a la señora Gómez”, ha dicho Ayuso refiriéndose al dispositivo de seguridad con el que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, llega a los juzgados cuando va a declarar.

“¿Por qué hay que hacerle este daño a la imagen de España?”

“Esto atenta contra la imagen de España y está perfectamente medido”, ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid. “En la Vuelta a Cataluña también participaba un equipo israelí, de hecho, una de las etapas la ganó un israelí y no pasó nada”, ha destacado.

“Cuando atentas contra deportistas, contra artistas y contra la educación provocando el antisemitismo, la imagen ante el mundo es horrorosa”, ha advertido Ayuso, que además ha lamentado que “se está viendo un país que agrede a deportistas, que ya le ha arruinado a un corredor inocente la vuelta”.

“Que se vayan a protestar a la Embajada de Israel”

La presidenta ha insistido en que la Vuelta es “una tradición muy arraigada en nuestro país”, que se está viendo perjudicada por estas protestas. “Que se vayan a protestar a la Embajada de Israel”, ha concluido.

