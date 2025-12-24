Así será la primera cena de Nochebuena en la cárcel de Koldo y Ábalos: "Para estar en la cárcel, ni tan mal"

Esta noche José Luis Ábalos y Koldo García pasarán su primera Nochebuena en la cárcel de Soto del Real. El menú de las cárceles en estas fechas no dista mucho de los alimentos que se pueden encontrar en la mesa de cualquier familia: Entremeses, langostinos, de plato principal cordero, pavo o entrecot y de postre el tradicional melocotón en almíbar y un trocito de turrón.

El presupuesto medio para un interno en las 3 comidas del día es de unos 4 euros y en Nochebuena asciende a los 8 euros. Un incremento de presupuesto pensado para que los internos sientan que aunque estén en la cárcel sigue siendo Navidad.

"Para estar en prisión, la Navidad en la cárcel ni tan mal"

Jesús Núñez, autor del libro 'Mi vida entre rejas', sabe bien lo que es la Navidad en la cárcel. Ha celebrado 12 cenas de Nochebuena entre rejas. "Para estar en prisión ni tan mal, la cena típica es una sopa y luego te ponen 4 costillitas de cordero finitas y un cachopo congelado de marisco y ese día te permiten tomar un refresco", relata.

Aunque el alcohol no está permitido entre los internos, cuando llevas tiempo en la cárcel hay algunas excepciones tal y como asegura Jesús. "Yo trabajaba en el office, la gente de confianza y los funcionarios saben que no das mucha guerra. Algún funcionario te deja ir a la oficina y te echaban un poco de whisky o licor de orujo para brindar".

En estas fiestas los módulos más tranquilos tienen días en los que hay juegos, ponen música en el patio...e intentan ofrecer actividades diferentes a los reclusos.

"Las personas que tienen un ser querido fuera de la cárcel pagan una doble condena"

Jesús Núñez reconoce que las personas que están en la cárcel y tienen un ser querido en la calle pagan doble condena porque están constantemente preocupados porque su familia esté bien.

El portavoz de ACAIP prisiones, Joaquín Leyva, sostiene que en estos días hay que estar especialmente pendientes de algunos internos para evitar suicidios y consumos de sustancias que pueda aumentar a conflictividad. "Son fechas muy complejas por la carga psicológica", afirma.

