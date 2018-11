Así confesó el asesino del crimen de Coria: "Lo he matado pero no lo vas a poder demostrar, jódete"

Ángel Sevillano y Manuel Sosa era un matrimonio que vivían en Coria del Río. El cadáver de Ángel se halló en un descampado el 5 de mayo de 2013. La autopsia reveló que murió estrangulado, y que por tanto se trataba de un homicidio. Pero desde entonces nadie ha pagado por el crimen, aunque tres meses después de su muerte los investigadores detuvieron a su marido, Manuel Sosa, al descubrir una infinidad de indicios contra él.

En primer lugar, un juego de llaves. El que supuestamente robaron a la víctima. A los agentes les llamó poderosamente la atención que Sosa no cambiase la cerradura de su vivienda si había un asesino suelto capaz de entrar en su casa. Pero además Manuel no tiene coartada alguna. Es más, le pillaron mintiendo. Aseguró que la mañana de la desaparición de Ángel él estaba en un supermercado. Pero ni las cámaras de seguridad del establecimiento, ni los tickets de aquel día confirmaron esas supuestas compras. Y este no fue el único engaño en el que le pillaron. Sosa aseguró que extrañado ante la ausencia de su pareja, salió a buscar a Ángel hacia el río. Pero en las distintas versiones que ha llegado a dar no coinciden ni la hora ni las distancias, mencionado recorridos completamente distintos cada vez.

La mala relación entre la pareja es otro de los indicios clave que apuntan a Manuel Sosa. La víctima incluso se pudo haber planteado el divorcio por la cantidad de dinero que supuestamente perdía Sosa en las máquinas 'tragaperras'. Y este es precisamente otra de las pruebas contra él. Su presunta adicción al juego, que le habrían llevado a sacar, curiosamente, 10.000 euros un día antes del crimen.