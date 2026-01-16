Arantxa Tirado, sobre su relación con Nicolás Maduro: "Responde a años de investigación"

La politóloga Arantxa Tirado ha respondido este viernes en Espejo Público a las duras críticas vertidas en redes sociales tras la difusión de un vídeo en el que se la ve conversando con Nicolás Maduro. Tirado defiende que su charla con el líder venezolano forma parte de un análisis serio de la situación en el país, lejos de “chascarrillos o anécdotas”. “Sé perfectamente que en redes te han criticado, que alabes al régimen chavista y que él te trate también con esa deferencia”, le ha planteado Susanna Griso.

Tirado ha respondido que ese enfoque reduce un debate complejo a un titular: “Pero estamos hablando de cosas muy serias, de la geopolítica”, subraya, insistiendo en la importancia de contextualizar la conversación en el marco de las tensiones internacionales y las estrategias energéticas globales.

"Mi relación con Maduro responde a años de investigación"

Enfatiza que “no es una anécdota, simplemente es que nos sentamos en una mesa diversas personas y es bueno”, defendiendo la pluralidad de voces en análisis político.

Durante su intervención en el programa ha tenido un tenso encontronazo con la periodista Elisa Beni y Arantxa Tirado ha defendido que su relación con Maduro responde a años de investigación y trabajo académico sobre Venezuela. Tirado rechaza así encasillar su labor en simples controversias: “Si solo hablamos de lo anecdótico, dejamos de debatir en serio”, concluye.

Además no se esconde de esa relación con Nicolás Maduro y zanja la polémica diciendo: "He hablado varias veces con Maduro, ¿y qué?".

