Ángel Mas: "Si Israel hubiera querido acabar con el pueblo gazatí lo habría hecho en horas"

Ángel Más, presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio; una organización de lucha contra el antisemitismo que promueve las relaciones entre España e Israel, ha debatido sobre la última expresión en la decisión de España de no participar en el festival de Eurovisión. Apoya "el derecho del estado de Israel a existir en paz" y cree que el término "genocidio se está aplicando con una ligereza increíble".

Apunta que para poder usarse el término genocidio tiene que existir la intención de acabar con un pueblo. "Si esa intención se hubiera producido, dos millones de gazatíes habrían muerto en horas o días porque Israel tiene esa capacidad".

"Estamos hablando de una guerra urbana"

"Estamos hablando de una guerra urbana donde según los datos de Hamás han muerto 60.000 personas en dos años de guerra en una población de 2.200.000 habitantes, de los cuales la mitad son combatientes terroristas de Hamás", destaca. Compara además la muerte de civiles en otros conflictos como Chechenia "Todas las víctimas son lamentables y son atribuibles a Hamás. Israel ha dicho desde el día 1 cómo se acaba esta guerra".

"Parece que está comparando quién mata más"

Salad Awad El Sousi, un hispano palestino que ha huido de Gaza, señala que el discurso de Más está comparando quién mata más en vez de hablar de los supervivientes. "Nosotros todo lo que ha habido en la historia lo hemos visto y estamos viviendo en vivo en 24 horas a través de medios de comunicación raquíticos porque ni si quiera hay prensa en Gaza. Ahora mismo hay más de 100 muertos asesinados a sangre fría usando el abuso de fuerza. En Gaza hay más de 100.000 muertos bajo los escombros que todavía no se pueden contar".

"Hamás roba el 90% de la ayuda alimentaria"

Establece Más que en Gaza han entrado 1.800 millones de toneladas de ayuda, de los cuales 1.400 eran alimentos. "Lo que hacen 600 kilos por persona, el doble de lo que entró en Irak. Si Hamás se roba el 90% la pregunta es dónde estaban mirando mientras Hamás se robaba el 90% de esa ayuda, dónde estaban las quejas".

Una tesis que niega Awad El Sousi, que asegura que ha bebido agua de mar los primeros 40 días en Gaza. "Apoyando la paz, creyendo la paz, pero es que Israel es un grupo terrorista. El judaísmo ha sido secuestrado por un grupo colonial", añade.

