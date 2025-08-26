El alcalde de Molinaseca cuenta la situación que vivió en su pueblo: "Tuvimos que salir corriendo"

Hasta este momentos 47 personas han sido detenidas acusadas de causar incendios y 133 están siendo investigadas por su presunta implicación en ellos. También en Molinaseca donde se detuvo a un vecino sospechoso de iniciar el fuego.

El alcalde de este municipio de León situado en plena comarca de El Bierzo, aseguraba que todo apunta que la causa del incendio que afecta a su pueblo fue una negligencia, que no habría sido intencionado. Alfonso Arias explicaba que las investigación se inclinan por esta tesis dada la proximidad del foco del fuego a las viviendas de la localidad. Al mismo tiempo relacionaba esa cercanía de las llamas con la rápida y eficaz respuesta de los vecinos, que organizaron una cadena humana que consiguió frenar el avance del frente de fuego que amenazaba el pueblo.

Los perores momentos

Aprovechaba el alcalde para transmitir calma a la población y anunciaba que el incendio a ha sido controlado y estabilizado y los equipos de emergencia continúan vigilando que no se produzca una reactivación del mismo, incluido un perímetro en torno a Molinaseca.

"Las llamas eran tan altas que solo se podían frenar con medios aéreos"

A su vez Alfonso Arias también recordaba la situación más complicada que vivió en primera persona, cuando mayor fue la amenaza de las lenguas de fuego. Mientras participaba en los trabajos de extinción y las llamas alcanzaron la parcela de una vivienda, él y los que se encontraban a su alrededor, incluidos algunos bomberos, vivieron una situación de riesgo: "Estuvimos hasta última hora y tuvimos que salir corriendo".

"Parece que es una eternidad"

La llegada de los equipos de emergencias fue esencial, a ojos del alcalde, destacando la eficacia de los medios aéreos, cuando su pueblo se encontraba "rodeado completamente de fuego". Relataba también lo lento que transcurría el tiempo mientras aguardaban la ansiada ayuda: "Cuando los medios no llegan parece que es una eternidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.