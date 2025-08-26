Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incendios España

El alcalde de Molinaseca cuenta la situación que vivió en su pueblo: "Tuvimos que salir corriendo"

Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca, municipio leonés amenazado por las llamas, ha relatado cómo se encontraron "rodeados completamente de fuego" mientras esperaban la llegada de los aviones y helicópteros de los equipos de emergencias.

Alfonso Arias, alcalde MOlinaseca

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Hasta este momentos 47 personas han sido detenidas acusadas de causar incendios y 133 están siendo investigadas por su presunta implicación en ellos. También en Molinaseca donde se detuvo a un vecino sospechoso de iniciar el fuego.

El alcalde de este municipio de León situado en plena comarca de El Bierzo, aseguraba que todo apunta que la causa del incendio que afecta a su pueblo fue una negligencia, que no habría sido intencionado. Alfonso Arias explicaba que las investigación se inclinan por esta tesis dada la proximidad del foco del fuego a las viviendas de la localidad. Al mismo tiempo relacionaba esa cercanía de las llamas con la rápida y eficaz respuesta de los vecinos, que organizaron una cadena humana que consiguió frenar el avance del frente de fuego que amenazaba el pueblo.

Los perores momentos

Aprovechaba el alcalde para transmitir calma a la población y anunciaba que el incendio a ha sido controlado y estabilizado y los equipos de emergencia continúan vigilando que no se produzca una reactivación del mismo, incluido un perímetro en torno a Molinaseca.

"Las llamas eran tan altas que solo se podían frenar con medios aéreos"

Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca

A su vez Alfonso Arias también recordaba la situación más complicada que vivió en primera persona, cuando mayor fue la amenaza de las lenguas de fuego. Mientras participaba en los trabajos de extinción y las llamas alcanzaron la parcela de una vivienda, él y los que se encontraban a su alrededor, incluidos algunos bomberos, vivieron una situación de riesgo: "Estuvimos hasta última hora y tuvimos que salir corriendo".

"Parece que es una eternidad"

La llegada de los equipos de emergencias fue esencial, a ojos del alcalde, destacando la eficacia de los medios aéreos, cuando su pueblo se encontraba "rodeado completamente de fuego". Relataba también lo lento que transcurría el tiempo mientras aguardaban la ansiada ayuda: "Cuando los medios no llegan parece que es una eternidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Carmen Morodo, sobre la visita de los Reyes en los incendios: "El Rey habría estado ahí antes, y si no ha estado ha sido por la decisión del Palacio de La Moncloa"

Carmen Morodo
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Alfonso Arias, alcalde MOlinaseca

El alcalde de Molinaseca cuenta la situación que vivió en su pueblo: "Tuvimos que salir corriendo"

Carmen Morodo

Carmen Morodo, sobre la visita de los Reyes en los incendios: "El Rey habría estado ahí antes, y si no ha estado ha sido por la decisión del Palacio de La Moncloa"

Paco Castañares

Paco Castañares desmiente uno de los bulos surgidos de los incendios en León: "la Ley de Montes prohíbe el cambio de uso de los suelos quemados durante 30 años"

David
INCENDIOS

David, vecino de un pueblo de León que se niega a desalojar: "Si no estamos aquí, es la excusa perfecta para dejarlo arder"

Alaska habla sobre su relación con las drogas: "Nunca me interesaron"
El Hormiguero

La postura de Alaska sobre las drogas: “Nunca me interesaron”

Alaska se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Para mí es crearte y construírte"
El Hormiguero

Alaska habla sin tapujos sobre sus operaciones estéticas y cómo han marcado su imagen pública

La cantante se abrió por completo y detallo cuáles han sido sus retoques estéticos.

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada
No te lo pierdas

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

El programa más esperado de la televisión comenzará una nueva temporada el 1 de septiembre.

Manu y Rosa en Pasapalabra

Manu y Rosa encaran un récord histórico: el duelo más longevo de Pasapalabra

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

Publicidad