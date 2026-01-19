El alcalde de Adamuz sobre el accidente de trenes: "Al principio no sabíamos que había un segundo tren y la imagen era dantesca, era mucho peor"

La localidad cordobesa de Adamuz se encuentra conmocionada tras el choque de trenes a su paso por la localidad andaluza que ha dejado al menos 39 muertos y 48 heridos hospitalizados. Muchos de los afectados han pasado la noche en el Hogar del pensionista de la localidad esperando noticias de sus familiares.

Espejo Público habla con el alcalde de Adamuz Rafael Moreno que ha vivido en primera persona "una noche larga y triste". Confirma que un equipo de psicólogos de la Cruz Roja se ha desplegado en la zona para asistir a afectados y familiares de víctimas. Él fue una de las primeras personas en llegar al lugar del accidente. "Las imágenes eran terroríficas y dantescas, la gente pidiendo auxilio, heridos que salían y una imagen que se quedará siempre ahí", recuerda.

"Me quedé en los primeros vagones y empezamos a rescatar gente"

Él mismo movilizó a Protección Civil y Policía local. "Yo mismo estuve ayudando ahí y sacando heridos, lo que pudimos hacer hasta que llegaron los efectivos y hasta que empezaron a coordinar aquello", señala.

Las tareas de rescate fueron especialmente complicadas por la falta de luz. Cuenta el alcalde que en un primer momento desconocían que había un segundo tren implicado en el siniestro. "Entonces nos adentramos un policía local y yo en busca de ese segundo tren y la imagen era mucho peor que el primero: era dantesco". Cuando el alcalde llegó a ese tren se quedó en los primeros vagones para empezar a auxiliar a la gente afectada ya en ese lugar.

"Yo no soy sanitario pero tengo dos manos y si veía a una persona cojeando, la cogía"

"Yo no tengo conocimiento de emergencias ni soy sanitario ni nada, pero yo tenía dos manos y si veía una persona que iba cojeando lo cogía y así iba", relata. A los pocos minutos llegaron los efectivos de Policía, bomberos y Guardia civil.

Pone en valor la actitud del pueblo de Adamuz, "que ha sido ejemplar". "Hubo voluntarios con conocimientos en este tipo de catástrofes que se metieron en los vagones para ayudar", cuenta.

