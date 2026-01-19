Choque trenes Adamuz
Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"
Agustín fue una de las primeras personas que llegó al lugar donde descarriló el segundo tren en Adamuz. No pudo soportar la impactante imagen que se encontró en las vías y decidió ayudar guiando a los servicios de rescate a llegar al punto donde se produjo el siniestro.
- Las causas del choque de trenes de Adamuz, bajo investigación: un accidente "tremendamente extraño" a 200 kilómetros por hora
- Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 39 muertos y 48 hospitalizados en un choque en el que Renfe descarta el fallo humano
- Renfe descarta un error humano o un exceso de velocidad y apunta a un "fallo del tren o de la infraestructura"
Agustín fue una de las primeras persona que llegaron al lugar de la tragedia en Adamuz (Córdoba) tras el choque de trenes que ha dejado al menos 39 muertos y más de cien heridos. Este vecino de la localidad cordobesa trabaja en una finca que daba acceso al lugar donde se encontraba el tren que descarriló tras impactar contra el Iryo que había descarrilado en primer lugar.
Tras el siniestro Agustín se encargó de facilitar la entrada a la finca de los servicios de asistencia que acudieron al lugar de los hechos. Vehículos de policía, bomberos, y Guardia civil accedieron a la zona del siniestro guiados por las indicaciones de Agustín, que evitó que se generaran tapones entre los vehículos para acceder al punto más cercano a la tragedia.
"No me parece que los trenes pasen especialmente rápido por esta zona"
Lleva 15 años trabajando en la finca. No le parece que los trenes pasen especialmente rápido por ese punto. Actualmente los expertos apuntan a que el siniestro pudo producirse por el mal estado de las vías o del propio tren Iryo que descarriló en primer momento, pese a que tanto ese tramo de la vía como el convoy habían pasado revisiones hacía pocos meses.
La ayuda de Agustín fue indispensable para agilizar las labores de rescate en los primeros momentos después del choque. Colaboró facilitando linternas a los distintos efectivos, era una zona escarpada en mitad de la noche, y además les ayudó a llegar a la vía del tren porque tenían un calzado que les dificultaba aún más el acceso.
"Pensé que arriba sería de más ayuda porque la imagen de la tragedia no me permitía seguir allí"
Reconoce que cuando llegó al lugar del impacto la impactante imagen de la tragedia no le permitía seguir allí y pensó que arriba daría más ayuda para traer a personal médico que no podía acceder por el camino. "Me podía haber bajado a mover heridos pero mi lugar era este. Era el mejor sitio para que los servicios de salvamento pudieran llegar de forma mucho más ágil".
