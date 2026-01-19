Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Choque trenes Adamuz

Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"

Agustín fue una de las primeras personas que llegó al lugar donde descarriló el segundo tren en Adamuz. No pudo soportar la impactante imagen que se encontró en las vías y decidió ayudar guiando a los servicios de rescate a llegar al punto donde se produjo el siniestro.

Tragedia ferroviaria con 39 muertos.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Agustín fue una de las primeras persona que llegaron al lugar de la tragedia en Adamuz (Córdoba) tras el choque de trenes que ha dejado al menos 39 muertos y más de cien heridos. Este vecino de la localidad cordobesa trabaja en una finca que daba acceso al lugar donde se encontraba el tren que descarriló tras impactar contra el Iryo que había descarrilado en primer lugar.

Tras el siniestro Agustín se encargó de facilitar la entrada a la finca de los servicios de asistencia que acudieron al lugar de los hechos. Vehículos de policía, bomberos, y Guardia civil accedieron a la zona del siniestro guiados por las indicaciones de Agustín, que evitó que se generaran tapones entre los vehículos para acceder al punto más cercano a la tragedia.

"No me parece que los trenes pasen especialmente rápido por esta zona"

Lleva 15 años trabajando en la finca. No le parece que los trenes pasen especialmente rápido por ese punto. Actualmente los expertos apuntan a que el siniestro pudo producirse por el mal estado de las vías o del propio tren Iryo que descarriló en primer momento, pese a que tanto ese tramo de la vía como el convoy habían pasado revisiones hacía pocos meses.

La ayuda de Agustín fue indispensable para agilizar las labores de rescate en los primeros momentos después del choque. Colaboró facilitando linternas a los distintos efectivos, era una zona escarpada en mitad de la noche, y además les ayudó a llegar a la vía del tren porque tenían un calzado que les dificultaba aún más el acceso.

"Pensé que arriba sería de más ayuda porque la imagen de la tragedia no me permitía seguir allí"

Reconoce que cuando llegó al lugar del impacto la impactante imagen de la tragedia no le permitía seguir allí y pensó que arriba daría más ayuda para traer a personal médico que no podía acceder por el camino. "Me podía haber bajado a mover heridos pero mi lugar era este. Era el mejor sitio para que los servicios de salvamento pudieran llegar de forma mucho más ágil".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Su hija embarazada, en la UCI.

La hija de Alberto, embarazada de 5 meses que iba en uno de los trenes que han chocado en Adamuz, se encuentra en la UCI sedada y su bebé tiene latido

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

Emoción en el plató de La ruleta por los 1.625 euros de esta concursante: “Mi padre estará llorando, solo pienso en él”

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del accidente ferroviario de Adamuz

¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

¡Increíble! De cero a 1.425 euros en un solo panel: “He sido muy burro siempre”

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”
MEJORES MOMENTOS | LUNES 19

Un panel de 525 euros tras muchos rebotes: “Sigues teniendo buena tirada”

Daniel Arroyo, experto en emergencias
Accidente de trenes

Daniel Arroyo recuerda su trabajo en un desastre similar al choque de trenes de Ademuz: "Se te queda muy grabado el sonido de los móviles que no puedes coger"

Gonzalo, cuponero de Adamuz
Choque trenes Adamuz

El cuponero de Adamuz ayudó a más de 15 pasajeros de los trenes accidentados: "Sigo temblando por las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza"

Gonzalo fue uno de los primeros vecinos de Adamuz en acudir a la zona donde descarriló el tren para ofrecer ayuda de forma voluntaria. Él es un ciudadano muy querido, es el cuponero de sus vecinos. Se enteró, cogió su quad y se sumó a la Guardia Civil para sacar a los heridos de los trenes.

Tragedia ferroviaria.
Tragedia ferroviaria en Adamuz

Juanma Moreno (PP) advierte que ascenderá el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz: "Están tapados por el propio vagón"

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno asegura que es previsible que el número de víctimas mortales tras el choque de Adamuz aumente en las próximas horas. Por el momento hay 39 víctimas confirmadas pero cuando la maquinaria pesada consiga mover el tren es probable que ascienda la cifra.

Marina Aguilar

Marina, compañera de Espejo Público, cuenta por qué no cogió el tren accidentado: "Quería estar más tiempo con la familia"

Yélamo Bárcenas

La curiosa anécdota de cómo José Yélamo conoció a Willy Bárcenas: "Yo me lo callé por no ser imprudente, pero él me reconoció"

Tragedia ferroviaria con 39 muertos.

Agustín reconoce que la terrible imagen que se encontró en las vías tras el choque de trenes en Adamuz no le permitió seguir allí: "Pensé que arriba ayudaba más"

Publicidad