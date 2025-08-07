Un agricultor, sobre la subida de aranceles de Trump: "Llegará un momento en que esto sea inviable y nos coste dinero trabajar"

Este miércoles, el presidente de Estado unidos, Donald Trump, anunciaba la imposición de un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores, pero dos semanas atrás, Trump y VonderLeyen sellaron la 'Pax' arancelaria, en la que se fijaba este jueves 7 de agosto, como fecha para que Bruselas reciba la entrada en vigor del arancel del 15% pactado con EEUU.

"Lo llevo muy mal, no compensa producir"

Pero en esta noticia hay muchos flecos sueltos y muy pocas certezas, habrá que ver si Trump mantiene su palabra o llega al 35%, como ya ha dejado caer alguna vez si los europeos no invertimos los seiscientos mil millones que exige. Espejo Público ha entrevistado al agricultor, Damián Alcón, quien ha reconocido que tiene miedo a estas medidas: "Lo llevo muy mal, con esto ya no compensa producir, porque si el precio se pone muy bajo y los insumos están por las nubes, no merece la pena, te puede costar el dinero incluso trabajar con la aceituna".

El agricultor ha admitido que "está cansado" de levantarse a las 6 de la mañana y llegar a las 10 de la noche todos los días trabajando en el campo, para que cuando llegue final de año "no tenga ni para pagar el agua ni la luz", año tras año.

"Si este hombre pretende esto, este negocio hay que cerrarlo"

A la pregunta de Lorena García de si tiene miedo a que otros países que no tienen aranceles puedan producir su mismo aceite, el agricultor ha contestado en Espejo Público: "Claro que tengo miedo, hay muchos países que no tienen aranceles como Marruecos, Egipto y Grecia y producen lo mismo, entonces si nosotros tenemos que competir con un 25% o 30% más los precios de los costes, llegará un momento en el que esto sea inviable. Como hace 30 años, que mi padre me contaba que tuvimos que quitar los olivos y luego volver. Esto va de culo, y si ahora este hombre pretende esto, este negocio hay que cerrarlo".

