El accidentado viaje de Samanta Villar en el AVE Madrid- Barcelona: "Se ha caído la papelera... esto también se ha abierto"

La colaboradora del programa Espejo Público ha realizado una crónica detallada de su viaje en tren. Desde la estación de Barcelona Sants, Samanta comenzaba describiendo el ambiente: "Estación Barcelona Sants: colas largas de espera para el AVE Barcelona-Madrid, algún tren cancelado, mucha gente esperando". Poco después, informaba de los primeros problemas: "Acaban de avisarnos de que sale el tren de las ocho y está saliendo a las ocho y veintiocho, bueno saliendo no, nos están avisando ahora".

Retrasos tras cancelaciones

La situación se complicaba aún más con la reorganización de pasajeros: "En mi tren están embarcando dos trenes juntos, uno que se ha cancelado anterior y los pasajeros del de las ocho que ya estamos saliendo a las ocho y media largas". El caos ferroviario parce no llegar a su fin desde el accidente de Adamuz, y el retraso seguía acumulándose: "Llevamos prácticamente una hora de retraso, teníamos que salir a las ocho y son ya las nueve…".

Durante el trayecto, Villar también señalaba problemas técnicos: "Tiene algunas vibraciones el AVE, siempre las ha tenido. Quizás este sea el tramo con más vibración, se nota ¿no?". Incluso relataba pequeños incidentes en el interior del vagón: "Las maletas no se caen… bueno aquí se ha caído la papelera… esto también se ha abierto".

El tren llegó a detenerse en varias ocasiones. "Ahora estamos parados. Llevamos hora y media de camino y no hemos llegado ni a un cuarto del trayecto… ya es la segunda vez que se para el AVE", explicaba visiblemente molesta. Con el paso de las horas, el cansancio era evidente: "Llevamos ya más de noventa minutos de retraso, estoy ya que no me aguanto… Doce de la noche, normalmente ya habríamos llegado…".

Finalmente, Samanta llegó a Madrid a las dos de la madrugada. Un trayecto que debería haber durado dos horas y mediase alargó hasta las seis horas. Según Renfe, el retraso medio en esta línea es de aproximadamente media hora, un dato que contrasta con la experiencia vivida por la colaboradora. La vuelta de Samanta a Madrid, lejos de ser un simple desplazamiento, se convirtió en un reflejo de las quejas recurrentes de los usuarios del AVE.

