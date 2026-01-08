Antena3
El abogado que presenció la declaración de Maduro en EEUU: "Entró felicitando el año y empezó a cambiar cuando empezó a verle las orejas al lobo"

El abogado venezolano Nizar El Fakih estuvo presente en la declaración de Nicolás Maduro en EEUU. Destaca que en la corte se vio "a dos Maduros muy distintos".

Laura Simón
Nizar El Fakih es abogado en Venezuela. Estuvo presente en la declaración de Nicolás Maduro ante el tribunal federal de Nueva York. Destaca que en sede judicial se vieron dos 'Maduros'. Uno que entró sonriente felicitando el año y "otro muy distinto que empezó a cambiar cuando empezó a verle las orejas al lobo".

El letrado se encontraba justo detrás del banquillo de los acusados donde fueron sentados Nicolás Maduro y Silvia Flores. Cuenta que Maduro entró en la sala saludando con el 'Happy New Year', tomó asiento y empezó a escuchar al juez federal de 92 años que le leía los cargos por los cuales estaba siendo acusado.

Primero le pidió que se levantara para que confirmara su identidad y a partir de ahí empezó una dinámica "donde cambió su actitud y asimiló que estaba en una corte penal federal de los EEUU para rendir cuentas ante la justicia". La audiencia se alargó, en principio tenía que haber sido un trámite de 20 minutos y acabó siendo hora y media de declaración.

"Maduro se salía de lo estrictamente preguntado"

Cuenta el abogado que al principio de la declaración Maduro se salía de lo estrictamente preguntado y eso generó que el juez tuviera que mandarle sentar y posteriormente volverle a pedir que se levantara y le formulara las preguntas de nuevo para que respondiera. "Ahí él asimila quién es la autoridad que está al mando".

Respecto a la actitud de Cilia Flores, la mujer de Maduro, en su caso ingresó en la sala cabizbaja desde un primer momento: "era difícil mirarle la cara". Se limitó a responder lo que el juez le preguntaba salvo en la primera ocasión en la que responde con su nombre diciendo que ella es la primera dama de Venezuela. "Se notó entendida de las circunstancias desde el primer instante que ella entra".

