La gran noche de Cecilia Gómez

El público abarrotaba el patio de butacas y la entrada al teatro. Entre los asistentes, no podía faltar la Duquesa de Alba que llegó custodiada por sus hijos Cayetano y Fernando. En esta ocasión se echó de menos a Alfonso Díez que esta vez no acompañó a su novia.



Entre los asistentes, suscitó una especial atención la llegada de Fran Rivera quien ya avisó que no se perdería la gran noche de su ex "por nada del mundo". Al torero también se le preguntó por la otra gran ausente de la velada, Eugenia Martínez de Irujo con quien últimamente ha estrechado la relación



"Cayetana, su pasión" suscitó gran expectación de medios y tampoco quisieron perdérselo amigos muy conocidos de la bailaora, entre ellos su ex cuñado Julián Contreras, los diseñadores Victorio y Luquino, David Meca, Rosario Mohedano con su novio Andrés y la gran amiga y confidente de la Duquesa, Carmen Tello.