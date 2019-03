“Solo queremos un techo para nuestros hijos, estamos desesperados”

En Espejo Público hemos hablado con María y Chari, afectadas por el caso de la corrala utopía.

María no quiere dar la cara porque es asistenta social y no quiere que sus "jefas" la reconozcan. María tiene una hija de 5 años y ahora está embarazada de 9 meses. Su marido tuvo un accidente laboral hace unos meses y no puede trabajar. Dejaron de pagar el alquiler y les han desahuciado. Se vieron en la calle con su hija, embarazada y sin dinero, y decidieron entonces meterse de okupas en un edificio propiedad del Ayuntamiento. En su casa no entra ningún ingreso y solo lleva unos meses inscritos en el registro para optar a una vivienda de alquiler social. "Me vi en la calle con una niña, me vi muy necesitada y necesitaba dar un techo a mi niña. Además no cobro nada, no cobro ninguna ayuda”.

Chari es divorciada con dos hijas de 12 y 19 años. Se quedó en paro hace 4 años y desde entonces no ha encontrado trabajo. Se fue a vivir con sus padres en un piso de 48 m2. Dormía con sus hijas, las tres juntas, en un sofá cama. Su ex marido le pasa 435 euros de pensión pero un día tuvo que decidir si pagar el alquiler o comer. Así que se metió en un piso de okupa, propiedad del Ayuntamiento. Desde el año 2002 lleva apuntada en el registro de demandantes para optar a un alquiler social. “Se me acabó la ayuda y sabía que había pisos vacíos y ahora vivo de okupa en un piso del ayuntamiento. Esto no puede ser, estamos desesperados, necesitamos una casa”.