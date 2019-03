“No vamos a pasar página, queremos saber la verdad”

Se cumplen dos años de la tragedia de Spanair y a lo largo de la mañana se están celebrando homenajes a las victimas en el parque ferial Juan Carlos I.

Espejo Público ha estado allí y ha podido hablar con Luis Rey quién perdió a su hija María, su yerno y sus dos nietos aquel fatídico 20 de agosto de 2008.

Luis Rey siente rabia y pide que la justicia actúe contra “las personas que no hicieron su trabajo y no impidieron la catástrofe” y sentencia: “Para los familiares no ha sido una accidente, es una tragedia”.

Los psicólogos recomiendan pasar página pero para Luis Rey sigue siendo muy difícil y cada día lo recuerda con mucho dolor.

A la pregunta si Spanair y Aena les apoya en estos momentos de dolor afirma: “En estos días todos quieren estar aquí, pero el resto de días nos falta apoyo”.