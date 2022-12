"Nos han ofrecido hasta 600.000 euros por retirarnos del caso"

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo anuló todas las sentencias que, hasta ese momento, habían dado la espalda a los Meño y que exculpaban a la clínica donde se había cometido la supuesta negligencia. La decisión del Alto Tribunal se basó en la aparición de un nuevo testigo, un médico que se encontraba en el quirófano el día de la operación de Antonio Meño.

Este hombre certificó que el tubo de respiración se desconectó durante la intervención en ausencia del anestesista. A causa de esa negligencia, Antonio sufrió una lesión cerebral que lo dejó en coma. El Supremo calificó de "maquinación fraudulenta" la actuación de la clínica al considerar que, desde el primer momento, había ocultado este testimonio.

Después de esa buena noticia, la familia Meño se llevó una decepción. El abogado que hasta entonces les había defendido sin cobrar un euro, Luis Bertelli, decidía dejar el caso. Actualmente los Meño tienen un abogado que les representa y de su plena confianza. Sin embargo, desde hace apenas un par de meses, la familia ha recibido varias visitas de letrados quienes, de manera poco profesional, han intentado 'quedarse' con su caso. "Cuando les dije que yo no tenía dinero como fondo, ellos me contestaban que no pasaba nada porque el dinero lo adeantaban ellos", asegura Juana Ortega, la madre de Antonio. "Me decían que nuestro abogado era poco profesional y que no sabía nada del caso. Incluso nos llegaron a ofrecer hasta 600.000 euros por retirarnos", sentencia Juana.