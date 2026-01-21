Antena3
Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Noelía iba en el vagón 8, en el asiento 15C del tren Iryo. Hoy acude al plató de Espejo Público para contar cómo sobrevivió al accidente. Lo hace todavía con mucho dolor y acordándose de su compañero de asiento. Se trata de Jesús Saldaña, el cardiólogo que trabajaba en el Hospital de La Paz de Madrid.

Noelia, superviviente accidente

Noor Ben Yessef
Publicado:

"No recuerdo nada". Noelia ha sobrevivido al accidente ferroviario de Adamuz que ha dejado a todo el país conmocionado. Ella sigue muy afectada por la tragedia a la que ha sobrevivido, pero hoy ha tenido reunido fuerzas para acudir al plató de Espejo Público con Susana para ser la voz de las víctimas. Nada más comenzar pide "en vez de buscar culpables, y prestarle atención a eso, habría que prestar atención a que esto no volviera a pasar jamás".

"Cuando abrí los ojos, no recordaba nada"

Noelia estaba sentada en el asiento 15C, del vagón 8 de Iryo. A su derecha se encontraba Jesús Saldaña, identificado como una de las víctimas mortales. "No recuerdo cómo estaba yo cuando abrí los ojos, solo escuchaba mi teléfono sonar". Cuando volvió a la conciencia giró la cabeza a su derecha y su compañero de asiento no estaba: "Me faltaba la persona que estaba sentada a mi lado".

"No me quito su imagen de la cabeza", es lo primero que nos dice Noelia cuando le nombramos a Jesús Saldaña. "Le miré y estaba escribiendo un documento sobre cardiología". Saldaña tal y como nos ha confirmado Noelia iba en el último vagón del tren de Iryo, tanto su hermana como amigos habían pedido ayuda a través de las redes sociales para intentar localizarlo. Llevaban muchas horas sin tener noticias sobre él a pesar de haber llamado a todos los hospitales de la zona.

"Me faltaba la persona que estaba sentada a mi lado"

TRENES ADAMUZ

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Agustín Fadón, cuñado de Javier, está desaparecido desde el domingo 18. Pese a que su familia tiene poca esperanza, aún confía en recibir una llamada que les comunique algo, que les permita respirar con tranquilidad después de más de 48 horas de incertidumbre. Fue uno de los supervivientes del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, ocurrido en el año 2013, pero nada apunta a que haya corrido la misma suerte en esta ocasión.

