Carlos Paredes, miembro de la Asociación Española de Pediatría, ha asegurado en Espejo Público que "las vacunas son el medicamento que menos complicaciones tienen. Además se trata de los medicamentos que más controles sufren, más que ningún otro medicamento", sentencia. En cuanto a la polémica sobre la vacunación o no, el pediatra Carlos Paredes ha querido ser muy contundente. "Opino igual que el sectretario de Estado de Sanidad. En primer lugar, los niños no son propiedad de sus padres y tienen unos derechos que a veces no se respetan".