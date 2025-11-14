Miriam Nogueras mantiene la ruptura con el Gobierno: "Romper es romper. No hay absolutamente nada"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recordado que su grupo ya se abstuvo en el Senado ante la enmienda del PP para prolongar la vida útil de las centrales nucleares y que se ha mantenido en la misma posición en el Congreso. Por ello, asegura que no entiende la "euforia" con la que el PSOE ha celebrado el rechazo de esa enmienda.

"Votamos exactamente lo mismo que votamos la semana anterior con este tema y lo mismo que votamos hace un año. Dejamos claro que hemos roto y que votaremos que no a las leyes que tiene presentadas el Gobierno español, el PSOE y Sumar", ha afirmado Nogueras en 'Espejo Público'. Sin embargo, ha querido dejar claro que no significa estar en el "otro bloque". "Ha habido mucho empeño de ponernos en un bloque o en otro, pero lo hacemos todo en clave Cataluña", ha añadido.

"Nosotros hace dos semanas rompimos y para nosotros romper es romper. No hay relación o diálogo, no hay absolutamente nada", ha subrayado. "Se tiene que ser cínico para decir que cumples y después hay un listado que no han cumplido", ha dicho.

Posible vuelta de Puigdemont a España

Sobre la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la Ley de Amnistía, para Nogueras sería "un portazo desde Europa a Vox, al mismo Aznar o al PP; a todos aquellos que están haciendo lo posible para evitar lo que democráticamente debería pasar en cualquier partido en Europa". En este sentido, la portavoz de Junts ha querido dejar claro que "plantarse da resultados".

"Ha merecido la pena la plantada que es lo que más resultados da"

"No lo digo por las votaciones de ayer, sino por nuestro rechazo a la ley de amnistía que propuso el PSOE en 2024. Ha valido la pena la plantada y mantener la posición", ha concluido.

Sobre el cierre de las centrales nucleares, Nogueras ha asegurado que "estamos al lado del territorio de Tarragona" mientras que Illa "está más con Sánchez y con políticas que están destrozando y dejando más pequeño nuestro país".

