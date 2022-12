Miguel Araujo: "Las tarjetas no eran negras, eran blancas"

"Tenía 2000 euros al mes para gastar en lo que yo quisiera igual que las dietas que le dan al señor de Podemos que he leído recibe 304 euros diarios". Miguel Araujo, uno de los consejeros de Caja Madrid que más gastó con las tarjetas black de la entidad, se sigue justificando y asegura a todo aquel que le quiera escuchar que no hizo nada ilegal.

"Se trataba de una compensación porque yo no cobraba, solo podía recibir dietas e indemnizaciones, por eso no podía pasar gastos y a final de año se nos pasaba una lista con lo que habíamos gastado y la retención practicada por la empresa del 40 por ciento".

En cuanto a en qué se gastaba el dinero, Araujo lo tiene claro. "Las tarjetas no son negras, son blancas porque se sabe dónde se gastaba. La palabra negra no existe, se lo ha inventado alguien. La gente se gastaba el dinero en lo que ellos consideran igual que las dietas".