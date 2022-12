Miguel Ángel vive conectado a una máquina y le van a cortar la luz

Miguel Ángel padece asma y apnea del sueño. Necesita respirar oxígeno de una máquina al menos durante 8 horas para sobrevivir. No tiene trabajo y la compañía suministradora de luz ya le ha enviado el requerimiento de que le cortarán el suministro si no se pone al día en los pagos. "He intentado hablar con ellos pero les da igual que les da lo mismo".

Las consecuencias pueden ser fatales si no puede conectar su máquina. "Podría llegar a morir si no tomo esta medicación". Miguel Ángel pide trabajo como camarero. "Tengo 44 años y soy camarero profesional".