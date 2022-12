Los mensajes del móvil de José Bretón podrían ser claves en la investigación

Nada más comunicarle la separación, José Bretón se marcha a Córdoba sin dar explicaciones. Sus padres y sus hermanos están muy pendientes de él pues temen que vuelva a intentar suicidarse. Sin embargo, a los dos días, en un intento de reflexionar le manda un mensaje a Ruth: "Te pido, por favor, que manaña me des una propuesta para poder ver a los niños". Ruth no le contesta y media hora más tarde le vuelve a escribir: "Dime que por lo menos lo vas a pensar hasta diciembre, para que viva con ilusión. Por que si no os tengo, para qué quiero la vida". Pero Ruth le repite que no pueden seguir juntos.

Es tanta la insistencia de José Bretón por obtener una respuesta positiva de su mujer, que él mismo se da cuenta que la está agobiando "Buenos días, perdona si anoche te presione con mi ansiedad por ver a los niños, no se volverá a repetir". Pero días más tarde le recuerda que no se ha olvidado de ella: "Siempre estaré a vuestro lado, me lo dicta el corazón, no lo puedo evitar y además lo deseo con todo mi corazón".

Tan solo 5 días antes de la desaparición de los niños, José Bretón intenta reconquistar a su mujer: "Por eso me enamoré de tí el primer día que te vi. Un rayo de luz te iluminó y cuando entré en el pub te vi solamente a tí. Como nos dijeron en los cursos prematrimoniales, para lo bueno y para lo malo. He cambiado, somos una familia y no voy a dejar un aliento para volverte a conquistar y hacerte feliz. Tu peque, tu Bretón que te quiere".

Pero el juez no sólo está interesado en los mensajes que Bretón envió a su mujer antes de la desaparición e los niños. Los mensajes más importantes son los que le escribe José Bretón a sus hermanos después de la desaparición.

José Bretón mantiene contacto con muy pocas personas y lo hace solo con las que más confianza tiene, es decir, con sus hermanos. Con Rafael se intercambia mensajes incluso con la policia delante: "¿Quieres algo de comer?. En el coche tenemos, díselo a un policia y te lo lleva". Los mensajes con su hermana son menos habituales. Con ella prefiere hablar. Sin embargo, solo tres días después de la desaparición de sus hijos, Bretón se preocupó en que Catalina vaciara las cuentas del matrimonio: "Saca los dineros de la cuenta".