Mario : "Mi prioridad fue siempre salvar su vida"

Es policia nacional, acudió a la fiesta y, libre de servicio y rescató a varios jóvenes de una muerte segura: Mario nos ha relatado que cuando llegó a la zona vió a la gente muy agresiva y que en un principio no creyó que fuera una avalancha. Nos ha relatado que " el móvil no funcionaba y no podía pedir ayuda, además lo más conflictivo de todo el recinto era la planta intermedia".

A su vez, Mario nos ha contado que "Vi como otro policía reanimaba una chica y lo relevé cuando esta agotado" . El policia nacional lo tiene muy claro a la hora de afirmar que "La chica que salvé es la que sigue viva, mi prioridad fue siempre salvar su vida".