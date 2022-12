"El marido de la enfermera y la doctora que la atendió están en alto riesgo"

El coordinador del centro de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad Fernando Simón ha declarado a Espejo Público que se están llevando dos actuaciones paralelas tras el contagio de una enfermera española que atendió al misionero repatriado con ébola, garcía Viejo. "Por un lado estamos levando a cabo una investigación que nos diga por qué ha sucedido esto y por otro lado, queremos asegurarnos que todas las medidas de salud pública se esten aplicando para evitar que esto suponga un riesgo para la salud de los ciudadanos".

La alarma en la calle es un hecho, a pesar de que los specialistas aseguran que el riesgo de contagio es bajo. Las medidas que el ministerio está levando a cabo para evitar más casos son, en palabras del propio Simón "el aislamiento y tratamiento de la paciente y el aislamiento de las personas que han estado en estrecho contacto con ella". Ha reconocido también que se está realizando un listado de todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con la enfermera contagiada. "Queremos asegurarnos de que no desarrollan síntomas y, en el caso de que lo hagan, aislarles mientras se les hace los análisis".

"No sabemos todavía el número exacto de personas, pero estan en seguimiento aquellos que estuvieron cerca del religioso García Viejo y también aquellas que han estado cerca de la enfermera ahora aislada. Hablamos de personal del Summa, una médico, su marido y algunas personas que estuvieron con ella a su llegada al hospital. Sin embargo tanto familiares como otras personas con las que se pudo relacionar son muy pocas pues desde que empezó con los síntomas, apenas saió de casa", remarca Fernando Simón.

Asegura Simón que "hay dos personas que se consideran de alto riesgo. El marido y la primera doctora que la atendió y luego el personal del Summa que la trasladó al hospital. Hasta el momento el marido no muestra síntomas y una enfermera que también trató al paciente repatriado ayer inició una febrícula, pero no hay resultados sobre si esta persona está infectada o no".