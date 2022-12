María José: “Querer ser padres no es un delito de esa magnitud”

José Mato y su mujer María José viajaron a Colombia e intentaron cumplir el sueño de ser padres, comprando un bebé por 18.000 euros, ahora mismo él está detenido y ella ha vuelto a España. José Mato lleva 2 meses en la cárcel de Colombia fue detenido por haberse traído a España un hijo de Colombia, pagaron 18.000 por un bebé allí, “nos movimos por el deseo de ser padres”.

María José, su mujer, ha hablado en exclusiva con un medio de comunicación en Espejo Público, nos explica que lo lleva muy mal, que está muy afectada, y se siente sola “e echo de menos, deseo que vuelva a casa cuanto antes”. Mary dice que su marido tiene miedos y está en una situación muy difícil.

“Fuimos a Colombia para ser padres, yo no podía quedarme embarazada, el deseo de ser padres era inmenso y fuimos allí mal aconsejados y quizá nos metimos donde no debíamos. Querer ser padres no es un delito de esa magnitud, nunca fuimos a Colombia para traficar con niños”, sentencia María José.

También nos cuenta el momento de la detención “Cuando nos detuvieron no nos maltrataron físicamente pero si psicológicamente. Le prometí no dejarle solo y me siento muy mal porque él esté allí y yo aquí, no soporto estar lejos de él. Si llegasen a condenarlo mi vida no tendría sentido, espero que todo esto termine pronto”.

También hemos hablado en directo con Vanessa, la prima de José Mato, “ellos no sabían que estaban cometiendo un delito”.