La madre de María Piedad, la joven de Boadilla desaparecida, cree que puede estar viva

María Piedad acudió a una cena de Navidad y cuando terminó, salió en compañía de su ex pareja Javier. Él apareció colgado a los 3 días, de ella no se sabe nada. Toñi, su madre ha mostrado su desesperación en Espejo Público. "Son dos años sin mi hija que están siendo muy duros. No tengo ganas ni de levantarme por las mañanas".

Toñi reconoce que los niños de María Piedad son los que la hacen "seguir adelante" cada mañana. Asegura que no tiene nuevos datos desde el día que desapareció pero está confiada en que su hija acabe "apareciendo. Sé que va a volver". También ha recurrido a videntes, "me da vergüenza reconocerlo. Pero sí he ido a verlos, aunque no debería".

La desaparición de Maria Piedad es una de las investigaciones más complicadas a las que se han enfrentando la Guardia Civil. Dos años de rastreos, busquedas y un puñado de pistas que siguen sin ofrecer luz sobre el paradero de Maria Piedad.