Localizamos las cámara de seguridad que grabaron la desaparición de Sonia Iglesias

No se sabe nada de Sonia Iglesias desde el pasado 18 de agosto de 2010. Y cuando van a cumplirse cuatro años de la desaparición, la defensa del único imputado en el caso, Julio Araújo, ha pedido que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad. La jueza ha aceptado revisar estos vídeos, y Espejo Público tiene una de esas grabaciones.

Para entender este nuevo dato en la investigación y su repercusión, hemos hablado en directo con la hermana de Sonia, Maricarmen Iglesias. “En cuanto nos enteramos nos sorprendió bastante”. Esta petición de la revisión de las cámaras de seguridad es por parte del imputado para que corrobore su versión y así quedar exonerado de cualquier sospecha.

¿Qué grabaron exactamente las cámaras de seguridad de la zona donde se vio por última vez a Sonia Iglesias?

La defensa de Julio Araújo, pareja sentimental de la desaparecida, y el único imputado en el caso es lo que quiere averiguar. Y la juez instructor ha autorizado finalmente que los abogados accedan a esas imágenes captadas del 18 de agosto de 2010 por distintos sistemas de videovigilancia de Pontevedra. Pruebas que sirvieron a los investigadores para señalar importantes contradicciones en las que cayó Julio Araújo.

Sin embargo la pareja de Sonia aseguró que se bajó de su coche para ir andando a trabajar porque la circulación estaba parada. Es en este momento cuando se pierde su pista. Una afirmación que la defensa de Araújo intenta demostrar ahora con el visionado de las grabaciones. Grabaciones que cubren dos zonas. Una, donde supuestamente se vio por última vez a Sonia Iglesias. Concretamente las cámaras de una joyería y un banco de la calle Oliva. Una calle en la que una testigo aseguró que aquél 18 de agosto vio a Sonia después de que se bajase del coche de Araújo. Un testimonio que la policía descartó porque en el visionado no se observa en ningún momento a Sonia, así que se concluyó que la testigo se habría equivocado de día. La defensa quiere analizar si las cámaras cubren realmente todo el campo de visión entre la calle Oliva y la plaza de la peregrina. O si por el contrario Sonia pudo pasar por aquí sin ser captada por las cámaras. La otra grabación corresponde al cuartel de la Guardia Civil. Otro de los testigos reconoció que se encontró la cartera de la joven en la carretera que une Pontevedra con Vilagarcía, la misma zona donde está situada la comandancia de la guardia civil. El objetivo de la defensa, buscar pistas sobre si alguien arrojó la cartera desde algún vehículo. La hipótesis de los investigadores es que fue depositada allí como señuelo. Nuevas diligencias que llegan cuando están a punto de cumplirse 4 años ya de la desaparición de Sonia Iglesias.

Maricarmen Iglesias nos comenta que “Las cámaras que él quiere visionar demostró que no había ningún atasco, él dijo que ese día había mucho tráfico”. La policía tiene contra él pero él sabe que la carga la tiene la acusación y por un lado no hay cuerpo y no tienen todas las pruebas contra él.

Espejo Público lo ha localizado a Julio Araujo y hemos intentado hablar con él. Estas son algunas de sus palabras “No tengo nada de esconder, me han interrogado mil veces, yo no me acuerdo de lo que hice hace 3 años. La versión de la familia me es indiferente. Tomaré medidas con otra gente”. Mari Carmen dice que les daría rabia que dejase de estar imputado porque “todos creemos que es el culpable de la desaparición de mi hermana. Haremos lo que sea para que el caso no se archive”.