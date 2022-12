¿Llega la financiación a todos los proyectos empresariales?

"Que una entidad bancaria confíe en ti es muy complicado". Iván, lo sabe bien. Hasta hace unos meses dirigía una oficina de banca y era a él al que le tocaba decir que no. Pero decidió dejar su trabajo y emprender. Su proyecto, la venta de música electrónica en formato CD y en ediciones limitadas. "A mi me ha pasado cuando trabajaba en el banco. Te presentan proyectos viables en los que te das cuenta que los números cuadran, pero en le entidad bancaria no lo ven así", asegura.

Los que sí confían en él son los miembros de SECOT, voluntarios senior como Jose Luís, con experiencia en el mundo empresarial, que dedican su tiempo y experiencia a aconsejar a estas jóvenes promesas. "Seleccionamos los casos más llamativos que sobresalen por algo en especial y, apartir de ahí, nos ponemos a trabajar con ellos". También acompañan a Bárbara. Su proyecto es una tienda especializada para celíacos que está apunto de convertirse en una realidad.

Pero aunque los números cuadran y confían en la viabilidad del proyecto su tutor, les recomienda directamente no acudir a los bancos. "Por desgracia el acceso al crédito está super restringido y hoy en día, para los emprendedores, mucho más que años atrás. Falta de garantías y avalamiento". Aún así ellos, siguen adelante y arriesgan todos sus ahorros a través de la capitalización del paro. Como hicieron rafa y Ricardo, dos hermanos que decidieron montar su empresa de suministros de papelería hace ahora 11 meses. "Hemos necesitado financiación, línea de crédito y demás pero al levar tan poco tiempo en el mercado, nadie te da nada de nada". La financiación que anuncian está para gente que no lo necesita".