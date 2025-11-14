El juez Calatayud, sobre sus 'choricillos' extranjeros: "El español por la gracia de Dios es muy tímido para el trabajo"

La Ertzaintza ha elaborado un informe en el que se recogen los datos de personas detenidas e investigadas según el delito cometido. Como novedad en este informe, también se recoge el lugar de nacimiento. Su publicación llega después de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco cambiara de criterio el pasado mes de octubre y comenzara a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos, cuando no son de nacionalidad española.

Emilio Calatayud, juez de menores jubilado, ha hablado sobre ello en 'Generación Calatayud' de Espejo Público. "Creo que no hay problema por decir la nacionalidad", ha asegurado.

"Me preocupa porque se está haciendo una señalación de extranjero o no extranjero legal o ilegal. La utilización de Vox me preocupa mucho", ha asegurado el periodista Antonio Arráez. "Creo que Vox tiene razón en muchas cosas y por eso tiene un aumento de votantes", asegura el escritos Fernando Savater.

En el programa también han hablado sobre el aumento de la inmigración, que ha aumentado en tres millones de habitantes desde el año 2019. "Menos mal que vienen emigrantes porque si no quién os va a pagar a vosotros la pensión. A mi me han dicho 'choricillos' míos extranjeros que están trabajando y como digo yo, el español no, el español por la gracia de Dios es muy tímido para el trabajo", ha explicado.

"Nosotros también hemos sido emigrantes toda la vida, de qué nos quejamos. Eso sí, eso no quita para que se controlen los países de origen esa migración", ha añadido Calatayud. El juez ha puesto de ejemplo que "tenemos los menores marroquíes, pues habrá que actuar con el rey de Marruecos a ver qué hace y con los que están más para abajo.

"Yo he tenido chavales negrillos que se han tenido que cruzar media África y que han tenido que esperar en la cola seis meses y cogen todo lo malo, cuando llegan aquí vienen muy malitos. Se les cura y después tienen muchas ganas de trabajar que muchos de los nuestros no quieren", ha concluido.

