Jóvenes triunfadores

Mario y Sergio fueron a contracorriente no aceptaron la vida como venía y lucharon por conseguir sus sueños. Mario vivía en un pueblo y, como sus padres no podían pagar sus estudios, cuando cumplió 17 años hizo lo que el resto de sus amigos, se puso a trabajar. "Trabajé en una fábrica de quesos y en una empresa enmarcando cuadros, pero eso no me llenaba". Mario se pagó su propio 'Erasmus' con el dinero que había ahorrado trabajando. Allí descubrió que quería seguir estudiando y se dedicó a la informática.

Por su parte, Sergio fue a colegios privados, sus padres pagaron academias, cursos en el estranjero ... cualquier cosa con tal de que estudiara, pero Sergio lo que quería era estudiar un módulo de formación profesional. "Estudié mecánica y fuí el primero de mi promoción". Su primer empleo fue en Ferrari y ahora se lo rifan todas las grandes marcas de automoción. "Mis padres están contentos y yo también, pues hago lo que me gusta y tengo un trabajo".