Jóvenes reaccionan a los polémicos vídeos de Julio Iglesias besando a presentadoras mujeres: "¡Es asqueroso, es acoso!"

Los vídeos de Julio Iglesias besando forzosamente a varias presentadoras de televisión han escandalizado al mundo, ahora. En esa época existía una "normalización" social sobre algunos actos machistas. Hoy, la gran mayoría de los jóvenes detectan rápidamente lo que es un acto machista, un acoso, un abuso... Hemos salido a la calle para grabar la reacción de los jóvenes ante el comportamiento Julio Iglesias con las mujeres.

¿Tienen los jóvenes normalizados actos y comportamiento machistas como el de Julio Iglesias con las presentadoras mujeres? Eso es lo que hemos querido comprobar. Les hemos enseñado a varios jóvenes de entre 20 y 30 años los polémicos vídeos de Julio Iglesias, y hemos sido testigos de su reacción.

"¿Pero este señor va besando por la calle a todo el mundo?", es la reacción de Claudia con 24 años. Su ceño fruncido iba acorde a la expresión que ha lanzado a nuestro micrófono mientras veía los vídeos. También lo ha definido como un "abuso de poder". No es la única. Victoria con 23 años ha detectado rápidamente que se trata "de un acoso".

"¿Pero este señor va besando por la calle a todo el mundo?"

Le ha parecido "asqueroso" y ha sido clara, ella le denunciaría si hubiera sido una de esas presentadoras. Nos encontramos a jóvenes con un pensamiento común y unas reacciones muy parecidas. Lo que sí difiere más es la reacción por géneros. Las chicas suelen gestualizar con la cara lo repulsivo que les parece el comportamiento de Julio Iglesias.

Como mujeres jóvenes no toleran estos comportamientos y hacen hincapié en el cambio generacional: "No me gustaría ver esto hoy en día en televisión". Un joven de 22 años cree que estos vídeos podrían ser emitidos en televisión una única vez, como denuncia, pero que la postura general de la sociedad y de los medios sería la cancelación del personaje.

"Hoy esto sería inaceptable"

Existe una normalización de comportamientos según el prestigio social de la persona que los comete, pero a estos jóvenes les da igual el prestigio, el cargo, la edad y el físico de la persona, saben diferenciar un comportamiento machista: "Hoy esto sería inaceptable".

La opinión de estos chicos jóvenes es un reflejo del cambio generacional, el machismo no es una lucha y reivindicación solo de las mujeres. "Eso se lo enseñas a mis hermanos de 10 años y también les parecía mal". En Espejo Público hoy hemos comprobado que sí existe un cambio de mentalidad en cuanto a los actos machistas, y aunque queda mucho por hacer, los jóvenes tienen ganas de un cambio sistemático.

