Una joven y una niña, heridas por un perro peligroso en Málaga

Cuando Jessica volvía de recoger a su hijo del colegio no imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Un perro peligroso se había abalanzado contra una niña de 6 años a la questaba atacando. No lo dudó y se lanzó a defenderla. El perro entonces cambió su objetivo y se ensañó con Jessica que recibió un brutal ataque. "Salí viva de milagro. No había forma de librarse del animal", asegura.

La dueña del animal ha mostrado su pesar ante el ataque. "Nunca había atacado a nadie. Tengo una niña de 6 años que le hace todo tipo de trastadas y no le ha hecho nunca nada", asegura Yolanda, la dueña, en espejo público. "Lo siento muchísimo. El perro tiene todos los papeles en regla y no se qué le ha podido pasar".