Un joven herido grave tras mediar en una pelea para salvar a un amigo

David recibió tres puñaladas en el abdomen, en el glúteo y en el brazo. intentaba defender a un amigo suyo, Karim, que acababa de ser agredido por otro joven al que no conocían. Karim recibió una puñalada mortal en el cuello. Ana María, la madre de David ha reconocido a los micrófonos de Espejo Público que su hijo se encuentra fatal. "No para de preguntarse por qué y se responsabiliza de la muerte de su amigo. He pedido la asistencia de un psicólogo porque está fatal".

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer el móvil de la agresión y ya ha ingresado en prisión el supuesto agresor. Esta zona de Benálmadena se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los lugares más peligrosos de la Costa del Sol