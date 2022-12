José Bretón : "Antes muerto que cantar"

Espejo Público ha tenido acceso, en exclusiva, a la confesión de José Bretón dentro de la cárcel. El padre de los niños desaparecidos de Córdoba tiene claro que sus días en la cárcel están terminando y que pronto podría quedar en libertad. Dentro de prisión, en la que ya lleva más de medio año, los presos le preguntan reiteradamente que por qué no confiesa, o qué ha hecho con sus hijos. José Bretón responde sin inmutarse que "antes morir que cantar. Antes muerto que cantar".

En la cárcel de Alcolea muchos presos no salían de su asombro cuando escucharon a José Bretón responder con frialdad y confianza que no pensaba decir dónde se encuentran sus hijos. Asimismo, Bretón se pregunta por qué está en prisión. "Todos los días desaparecen niños en España y a ningún padre le pasa nada. Por qué me tiene que estar pasando esto a mí. Por qué a mí me tiene que pasar esto y a otros que pierden a sus hijos no". También se ha mostrado desesperado por su situación en prisión, "en esta cárcel todos saben cuándo van a salir menos yo. Yo no sé qué día saldré y eso me tiene desesperado. Es lo que más desesperado me tiene".