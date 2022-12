Isabel Sartorius, a corazón abierto

Asegura que no se ha reinventado, que símplemente ha sido un "levántate y anda". A sus 45 años hemos descubierto una nueva Isabel Sartorius, colaboradora de televisión o protagonista de portadas polémicas.



Sobre la mujer del Príncipe Felipe, Isabel afirma "Doña Letizia me aporta muchísimo y tengo muy en cuenta todo lo que me dice, últimamente me ha animado con mi pequeño salto a la televisión".



En cuanto a su famoso encuentro en El Pardo, comenta con toda normalidad que la Princesa de Asturias y ella decidieron ir a dar una vuelta, estuvieron viendo fotos de un viaje de Isabel a África y hablando por teléfono con una amiga en común. Pero sobre todo remarca un detalle negativo de este encuentro con Letizia, "todavía no puedo creer que se haya llegado a decir que estoy haciendo un chantaje a los príncipes y tantas otras barbaridades que han hecho un daño innecesario".



Por último, Isabel afirma que "si sigo sola, es porque todavía no he encontrado al compañero con el que envejecer".